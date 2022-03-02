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  4. Ukrayna'da kaç kişi öldü? Rusya Ukrayna savaşı ölü ve yaralı sayısı nedir? Rusya Ukrayna savaşının 7. günde neler oldu? 2 Mart 2022 Çarşamba

Ukrayna'da kaç kişi öldü? Rusya Ukrayna savaşı ölü ve yaralı sayısı nedir? Rusya Ukrayna savaşının 7. günde neler oldu? 2 Mart 2022 Çarşamba

02.03.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili son durum vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Savaşta 6. gününü tamamlandı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği olaya ilişkin Ukrayna'da kaç kişi öldü? Rusya Ukrayna savaşı ölü ve yaralı sayısı nedir? Rusya Ukrayna savaşının 7. günde neler oldu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte 2 Mart 2022 Çarşamba günü savaşta son durum...

Rusya Ukrayna krizinin ardından Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Acı bilanço gün sonunda Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile duyuruluyor. Savaşta 6. gününün sona ermesinin ardından Ukrayna'da kaç kişi öldü? Rusya Ukrayna savaşı ölü ve yaralı sayısı nedir? Rusya Ukrayna savaşının 7. günde neler oldu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Rusya Ukrayna savaşına ilişkin detaylar haberimizde.

UKRAYNA'DA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? 2 MART 2022 ÇARŞAMBA

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları bundan 7 gün önce başladı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği ve uluslararası basında geniş yankı uyandıran savaşta Ukrayna'ya destek açıklamaları geliyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri de Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkeler arasında yerini aldı.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski yaptığı açıklamada ateşkes görüşmelerinin ciddiye alınabilmesi için saldırıların durdurulması gerektiğini ifade etti.
Jitomir kentindeki saldırıda 1'i çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Kiev'e ilerleyen Rus kuvvetleri şehirdeki TV kulesini de hedef aldı. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI ÖLÜ VE YARALI SAYISI NEDİR?

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI ÖLÜ VE YARALI SAYISI NEDİR?
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar 359'den fazla can kaybı olduğunu belirterek bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 116'sının çocuk olduğu ifade edildi.
08.19 Uluslararası Paten Birliği (ISU) Rus ve Belaruslu sporcuların ikinci bir duyuruya kadar uluslararası yarışmalardan menedildiğini açıkladı. ISU açıklamasında “Ukrayna’daki çatışmalardan etkilenenlerle dayanışma içindeyiz” ifadelerini kullandı. Karar Dünya Buz Pateni Şampiyonası’na üç hafta kala açıklandı. Rusya bu alanda en başarılı ülkeler arasında gösteriliyor. Rus sporcular Pekin 2022 Kış Olimpiyatları’nda beş madalya almıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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