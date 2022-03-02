Ukrayna'da kaç kişi öldü? Rusya Ukrayna savaşı ölü ve yaralı sayısı nedir? Rusya Ukrayna savaşının 7. günde neler oldu? 2 Mart 2022 Çarşamba

Rusya Ukrayna krizinin ardından Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Acı bilanço gün sonunda Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile duyuruluyor. Savaşta 6. gününün sona ermesinin ardından Ukrayna'da kaç kişi öldü? Rusya Ukrayna savaşı ölü ve yaralı sayısı nedir? Rusya Ukrayna savaşının 7. günde neler oldu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Rusya Ukrayna savaşına ilişkin detaylar haberimizde.

UKRAYNA'DA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? 2 MART 2022 ÇARŞAMBA

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları bundan 7 gün önce başladı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği ve uluslararası basında geniş yankı uyandıran savaşta Ukrayna'ya destek açıklamaları geliyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri de Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkeler arasında yerini aldı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski yaptığı açıklamada ateşkes görüşmelerinin ciddiye alınabilmesi için saldırıların durdurulması gerektiğini ifade etti.

Jitomir kentindeki saldırıda 1'i çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Kiev'e ilerleyen Rus kuvvetleri şehirdeki TV kulesini de hedef aldı. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI ÖLÜ VE YARALI SAYISI NEDİR? Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar 359'den fazla can kaybı olduğunu belirterek bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 116'sının çocuk olduğu ifade edildi.