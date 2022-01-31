Ukrayna’da savaş korkusu harekete geçirdi! ABD’li askerlerin eğittiği Ukrayna askerleri sivillere silah kullanmayı öğretti

'Bunker buster' roketatar olarak bilinen silahların yaklaşık 100 tanesinin Washington tarafından askeri yardım sevkiyatının bir parçası olarak gönderildiği söylendi.

2015 yılından beri askeri varlığını sürdüren ve ülkenin silahlı kuvvetlerine eğitim ile destek sağlamak görevlendirilen 200 Amerikan askeri Ukrayna’da aktif bir şekilde görevine devam ediyor.