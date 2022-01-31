HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna’da savaş korkusu harekete geçirdi! ABD’li askerlerin eğittiği Ukrayna askerleri sivillere silah kullanmayı öğretti

Ukrayna’da savaş korkusu harekete geçirdi! ABD’li askerlerin eğittiği Ukrayna askerleri sivillere silah kullanmayı öğretti

31.01.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus kuvvetlerini sınıra taşıma işlemine devam etmesi üzerine Ukrayna’da hareketli saatler yaşanmaya başladı. Tüm dünyanın kilitlendiği Rusya- Ukrayna geriliminde Putin’in “Savaş istemiyoruz” çağrısı tansiyonun biraz da olsa düşmesini sağlamıştı. Ukrayna ise savaş ihtimaline karşı hem askerlerini hem de sivilleri eğitmeye başladı.

Amerikan birlikleri, Kiev güçlerini 'bunker buster' roketatarlarını kullanma konusunda eğitirken; Ukrayna Ulusal Muhafız askerleri sivillere tahta kalaşnikovlar ile silah kullanmayı öğretti. Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı Florida Ulusal Muhafızları’ndan askerler Ukrayna’nın Polonya sınırı yakınlarındaki Lviv kentinde Kiev güçlerine mühimmat kullanma eğitilim verirken Reuters haber ajasının kameralarına takıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet memurları için 'ulaşılamama hakkı' devreye giriyoDevlet memurları için 'ulaşılamama hakkı' devreye giriyo
3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü
30 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı30 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

AMERİKA YARDIM GÖNDERDİ

Ukrayna askerlerine Amerikan askerlerinin eğitim vermesinin yanında, Ukrayna Ulusal Muhafızları da sivillere silah tutmayı öğretti. Kiev’de yaşayanlar tahtalardan yapılmış kalaşnikovlarla nişan almayı öğrendi.
'Bunker buster' roketatar olarak bilinen silahların yaklaşık 100 tanesinin Washington tarafından askeri yardım sevkiyatının bir parçası olarak gönderildiği söylendi.
2015 yılından beri askeri varlığını sürdüren ve ülkenin silahlı kuvvetlerine eğitim ile destek sağlamak görevlendirilen 200 Amerikan askeri Ukrayna’da aktif bir şekilde görevine devam ediyor.
ABD ayrıca, Putin'in tanklarını parçalamak için tasarlanmış 300 Javelin tanksavar füzesini Ukrayna'ya gönderdi.
İngiltere de daha önce NLAW tanksavar füzeleri göndermişti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Her Türk Asker Doğar biz daima hazırız
Rusya Ukrayna'yı vurmaz tokatlaya bilir ama öldüresiye vurmaz

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Altın ve dolarda hareketlilik! Düşüş için uyarmıştı: Altın kâhini İslam Memiş'ten yeni değerlendirme...

Son dakika: Altın ve dolarda hareketlilik! Düşüş için uyarmıştı: Altın kâhini İslam Memiş'ten yeni değerlendirme...

Galatasaray'a hayatının şoku! Transfer çalımının da böylesi...

Galatasaray'a hayatının şoku! Transfer çalımının da böylesi...

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'Lütfü Türkkan' paylaşımı

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'Lütfü Türkkan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken yüz yüze eğitim açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken yüz yüze eğitim açıklaması

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

İlginizi Çekebilir

İlginç yöntem! Erken emekli olabilmek için cinsiyet değiştirdi

İlginç yöntem! Erken emekli olabilmek için cinsiyet değiştirdi

"Erkan Petekkaya akıl hastası"

"Erkan Petekkaya akıl hastası"

Yaşananlara tepki! "Reyting uğruna..."

Yaşananlara tepki! "Reyting uğruna..."

Büyük kriz! Eski yarışmacıdan olay yorum

Büyük kriz! Eski yarışmacıdan olay yorum

Küçük kızı Hakan Sabancı ile yakınlaşınca baba devreye girdi

Küçük kızı Hakan Sabancı ile yakınlaşınca baba devreye girdi

Yıllar sonra gelen paylaşım! Notu olay oldu

Yıllar sonra gelen paylaşım! Notu olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.