Rusya'nın 24 Şubat'ta Vladimir Putin'in talimatıyla başlayan Ukrayna işgali, Ukrayna halkının sert direnişiyle savaşa dönüştü. Çok sayıda sivilin de yaşamını yitirdiği savaşta ülkesi için canını veren askerlerin cenaze töreninden gelen görüntüler yürekleri burktu.
Ukrayna'dan yürek burkan görüntüler! Gözyaşları sel oldu
Rus-Ukrayna savaşının 49. gününde, başkent Kiev’deki Demokrasi Meydanı’nda, vatanını savunurken hayatını kaybeden Taras Bobanych ve Volodymyr Sinkiv için cenaze töreni düzenlendi.
Son yolculuğuna uğurlanan iki asker, sevenlerini gözyaşlarına boğdu.
Duaların okunduğu, ilahilerin okunduğu tören boyunca hayatını kaybeden askerlerin silah arkadaşları ve komutanları esas duruşta bekledi.
Daha sonra herkesin tek sıra halinde son kez öperek vedalaştığı kahramanların tabutunu ise sevenleri çiçeklerle doldurdu.
Kırmızı karanfillerle gelen bir asker yakını, ölen askere sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.
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