Ukrayna'dan yürek burkan görüntüler! Gözyaşları sel oldu

Rusya'nın 24 Şubat'ta Vladimir Putin'in talimatıyla başlayan Ukrayna işgali, Ukrayna halkının sert direnişiyle savaşa dönüştü. Çok sayıda sivilin de yaşamını yitirdiği savaşta ülkesi için canını veren askerlerin cenaze töreninden gelen görüntüler yürekleri burktu.

Rus-Ukrayna savaşının 49. gününde, başkent Kiev’deki Demokrasi Meydanı’nda, vatanını savunurken hayatını kaybeden Taras Bobanych ve Volodymyr Sinkiv için cenaze töreni düzenlendi.

Daha sonra herkesin tek sıra halinde son kez öperek vedalaştığı kahramanların tabutunu ise sevenleri çiçeklerle doldurdu.