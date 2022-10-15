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Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rusya yüzünden karanlığa gömüldü! Çarpıcı fotoğrafın ardından yetkililer tasarruf çağrısı yaptı

15.10.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı 9 aydır devam ediyor. İki ülke de birbirlerinin stratejik noktalarına saldırı düzenliyor. Son olarak Rus güçlerinin, elektrik altyapısını hedef alan saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de halka enerji tasarrufu çağrısı yapılırken şehrin bazı sokakları yarı karanlığa büründü.

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba, Rus güçlerinin sabah saatlerinde Kiev bölgesinde bir enerji altyapısını hedef aldığını, can kaybının olmadığını belirtti. Saldırının enerji altyapısında ciddi sonuçlara yol açtığını dile getiren Kuleba, Kievlilere enerji tasarrufu yapmaları çağrısında bulundu.

KİEV KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Kuleba, "Bugün, 17.00-23.00 saatlerinde tüm bölge sakinlerini elektrik kullanımını sınırlamaya çağırıyorum.
Bu, hepimizin bu zorlukları daha az fark edilir şekilde geçmesini sağlayacaktır.
Ancak bu tavsiyeye uymazsak komplikasyonlarla karşılaşacağız, mumları tekrar çıkarmamız gerekecek ve elektrik eksikliği ile ilgili tüm sonuçlara katlanmak zorunda kalacağız." ifadesini kullandı.
Öte yandan, havanın kararmasıyla birlikte Kiev'deki sokakların bir kısmı karanlığa büründü.
Sokak lambalarının bir kısmı çalıştırılmadı, kullanılan lambaların büyük çoğunluğuna ise düşük voltajda elektrik verildi.
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Anahtar Kelimeler:
savaş enerji rusya ukrayna
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