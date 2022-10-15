Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rusya yüzünden karanlığa gömüldü! Çarpıcı fotoğrafın ardından yetkililer tasarruf çağrısı yaptı

Bu, hepimizin bu zorlukları daha az fark edilir şekilde geçmesini sağlayacaktır.

Ancak bu tavsiyeye uymazsak komplikasyonlarla karşılaşacağız, mumları tekrar çıkarmamız gerekecek ve elektrik eksikliği ile ilgili tüm sonuçlara katlanmak zorunda kalacağız." ifadesini kullandı.