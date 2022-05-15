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Ukraynalı köylüler dehşeti anlattı! "Biz onlar için kalkan gibiydik, çıkmak için yalvardık ama..."

15.05.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken sıcak bölgeden dehşete düşüren haberler de gelmeye devam ediyor. Ukrayna'da başkent Kiev bölgesinde bulunan Kozaroviçi köyü sakinleri savaş sırasında yaşadıkları dehşeti ve korku dolu anları anlattılar. Ukraynalı köylüler, Rus ordusunun evlerini saldırılarda 'kalkan' olarak kullandığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Ukraynalıların yaşadıkları kan dondurmaya devam ediyor. Son olarak sıcak çatışmaların yaşandığı Kiev bölgesindeki Kozaroviçi köyündeki Ukraynalılar, savaş sırasında yaşadıkları dehşeti anlattı. Vışhorod kentinin kuzeyindeki Kozaroviçi köyü, Dinyeper Nehri'nin kıyısında bulunuyor.

RUS ASKERLERİNDEN KALAN SİPERLER VE ASKERİ MALZEMELER

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın ilk günlerinde Rus ordusunca ele geçirilen köy, savaşın izlerini taşıyor. Burada, sivillere ait evlerin yanında Rus askerlerinden kalan siperler ve askeri malzemeler bulunuyor.

Yaklaşık bir ay çatışmaların yaşandığı köyün, ülkenin diğer yerleşim birimlerine saldırılar için "kalkan" olarak kullanıldığı belirtiliyor.

Saldırılara maruz kalan Kozaroviçi köyü sakinleri, bu süreçte yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

"KORKUNÇ SESLERDEN SAĞIR OLDUK"

Köy sakinlerinden Nella Gonçar, Rus birliklerinin şubat sonunda köylerine girdiklerini ve evlerini saldırılarda kullandıklarını söyledi.

Gonçar, "Biz onlar için kalkan gibiydik. Köyden çıkmamız için onlara yalvardık ancak evden bile çıkmamıza izin vermediler. Askeri teçhizatları avlu içinde tutuyorlardı ve buradan ateş ediyorlardı. Yaklaşık 1 ay silah sesleriyle yatıp kalktık. Korkunç seslerden sağır olduk." dedi.

Evinin bir süre sonra füzenin isabet etmesi nedeniyle yandığını aktaran Gonçar, "Köyümüzde evim gibi 38 ev bombalanıp yandı. Şimdi yan sokaktaki bir evde kalıyorum. Her şeyimiz kül oldu. Yardıma ihtiyacımız var." diye konuştu.

Bazı akrabalarının Rusya'da yaşadığını anlatan Gonçar, şunları kaydetti:

"Onlar, savaş öncesi misafirliğe geliyordu, aynı masada yemek yiyorduk. Savaş başladıktan sonra durumumuzu soran hiç olmadı. Onları görmek bile istemiyorum. Çünkü köyümüzde öldürülen çok kişi var. Sivillerden bazıları ölü bulundu, bazıları kayıp, bazılarının ise esir düştüğünü ve Rusya'ya götürüldüğünü öğrendik. Rusları buraya çağırmadık. Kimden bizi kurtarmaya geldiklerini hala anlamış değilim. Suçumuz yok."

"AÇLIKTAN AZ KALSIN ÖLÜYORDUK"

Soyadını söylemek istemeyen yaşlı kadın Vera da saldırılar nedeniyle 20 günden fazla mahzende kaldıklarını anlatarak, "Açlıktan az kalsın ölüyorduk. Korkunç anlar yaşadık. Mahzen bizi kurtardı, ancak evimiz yandı gitti." dedi.

Vera, "Kendime 'neden bize saldırdılar' sorusunu soruyorum ve cevabını bulamıyorum. Biz kötü bir şey mi yaptık? Beynim bunu algılamıyor. Ukrayna'da barış ve huzur içinde yaşıyorduk. Kimseden kurtarılmamıza ihtiyacımız yoktu. Ülkemizi seviyoruz." şeklinde konuştu.

"KARDEŞİMİ 1 AY ARADIKTAN SONRA ÖLÜ BULDUK"

Kozaroviçi sakini Nikolay ise köyün Rus askerlerince Ukrayna'nın diğer yerleşim birimlerine saldırı düzenlemek için kullanıldığını ifade ederek, "Evlerimiz kurşunlandı. Garajım arabayla birlikte yandı. Çocuklarım hala kendine gelmeye çalışıyor." dedi.

Kardeşinin yakınlardaki Demidov köyünde ikamet ettiğini söyleyen Nikolay, "Kardeşimi yaklaşık 1 ay aradıktan sonra ölü bulduk. Kardeşim kafadan vurulmuş." ifadesini kullandı. (AA)

İŞTE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ İZLERİNİ TAŞIYAN KÖYDEN GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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