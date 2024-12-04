Ülke adeta buzul devrine döndü! O şehirler kelimenin tam anlamıyla dondu kaldı...

Kış bu sene sert rüzgarlarla ülkeye hızlı giriş yaptı. Türkiye'nin birçok kesimi resmen dondu. Kar, tipi, fırtına, buz ve donma etkisi pek çok kesimde hissedilirken pek çok aktivite sekteye uğradı. İşte o illerde hava şartları...