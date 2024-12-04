Ülke adeta buzul devrine döndü! O şehirler kelimenin tam anlamıyla dondu kaldı...

Kış bu sene sert rüzgarlarla ülkeye hızlı giriş yaptı. Türkiye'nin birçok kesimi resmen dondu. Kar, tipi, fırtına, buz ve donma etkisi pek çok kesimde hissedilirken pek çok aktivite sekteye uğradı. İşte o illerde hava şartları...
Ardahan’da da termometreler gece sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi. Kura Nehri'nin yüzeyinde kalın bu tabakası oluştu. Hava sıcaklığının gece eksi 22 derece ölçüldüğü Göle ilçesinde de bitkiler ve ağaçlar kırağıyla kaplandı.
Sivas’ta 50 metre yükseklikten akan suyun donmasıyla oluşan devasa buz sarkıtlarının boyu yaklaşık 5 metreye ulaştı. 3 mevsim ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Dipsizgöl Şelalesi, kış aylarında havaların soğuması nedeniyle sessizliğe büründü. Dron ile görüntülenen şelalenin neredeyse donduğu gözler önüne serildi.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 22 derece ölçüldüğü Erzurum'da, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Park halindeki araçların camlarının ve şadırvanların buzla kaplandığı kentte, bazı sürücüler soğuktan korumak için otomobillerinin üzerini battaniye ve brandalarla örttü. Şehrin bazı noktalarında yer yer sis ve pus etkili oldu, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Sabah okula giden öğrenciler ile iş yerlerine giden vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Ağrı'da ise soğuk havanın yanı sıra yoğun sis etkili oldu.Sis nedeniyle sürücüler şehri çevre kentlere bağlayan kara yollarında ilerlemekte zorlandı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentteki ev, iş yeri ve araç camları buzla kaplandı.
Erzincan'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Otlukbeli ilçesinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 23 derece ölçüldü. Sabah saatlerinde okula giden öğrenciler ile işe gidenler zor anlar yaşadı.