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  4. Uludağ'da kurt sürüsü görüntülendi! Fotokapanla çekilen eşsiz anlar görenleri şaşkına çevirdi

Uludağ'da kurt sürüsü görüntülendi! Fotokapanla çekilen eşsiz anlar görenleri şaşkına çevirdi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
02.01.2025 14:17
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Görenler şaştı kaldı... Bursa'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü (DKMP) tarafından Uludağ Milli Parkı’na kurulan fotokapanla kurt sürüsü görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatın yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar kuruldu.

Uludağ Milli Parkı’na kurulan bir fotokapana, kurtlar yakalandı. 5 kurttan oluşan sürü, yiyecek ararken görüntülere yansıdı.

"HAYRAN OLMAMAK MÜMKÜN DEĞİL”

"HAYRAN OLMAMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Uludağ Milli Parkı’nın asil misafirleri kurtlar…

Bakışlarındaki asalet, duruşundaki heybetle onlara hayran olmamak mümkün değil” ifadeleri yer aldı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Uludağ kurt doğa koruma ve milli parklar
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