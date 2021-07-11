Ulusa sesleniş konuşması ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşacak?

Bayram tatilinin kaç gün olacağı yönünde gelen soruya ulusa seslenişte yanıt vereceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşma merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaşın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek konuşmaya çevrilirken, konuşmanın tarihi ve saati araştırılmaya devam ediliyor. Peki Ulusa sesleniş konuşması ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşacak? İşte ayrıntılar...

Ulusa sesleniş konuşması ne zaman?

Diyarbakır'da cuma namazı çıkışı görüntülenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendini yöneltilen bayram tatili sorusuna ulusa sesleniş konuşmasında cevaplayacağını dile getirdi.

Kurban Bayramına kısa bir süre kala bayram tatilinin kaç gün süreceğini merak den vatandaşlar ise gözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmaya çevirdi.

Öte yandan milyonlarca vatandaş tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının tarihi ve saati araştırılmaya devam ediyor.

Henüz net bir tarihi olmayan ulusa sesleniş konuşmasının 12 Temmuz Pazartesi akşamı gerçekleştirilmesi bekleniyor.