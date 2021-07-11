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Ulusa sesleniş konuşması ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşacak?

11.07.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde ulusa sesleniş konuşması yapacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma tarihi şimdiden merak konusu oldu. Başta bayram tatili olmak üzere birçok konuya ilişkin mühim açıklamalarda bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne zaman konuşma yapacağı araştırılıyor. Peki Ulusa sesleniş konuşması ne zaman? Detaylar haberimizde...

Bayram tatilinin kaç gün olacağı yönünde gelen soruya ulusa seslenişte yanıt vereceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşma merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaşın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek konuşmaya çevrilirken, konuşmanın tarihi ve saati araştırılmaya devam ediliyor. Peki Ulusa sesleniş konuşması ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşacak? İşte ayrıntılar...

Ulusa sesleniş konuşması ne zaman?

Diyarbakır'da cuma namazı çıkışı görüntülenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendini yöneltilen bayram tatili sorusuna ulusa sesleniş konuşmasında cevaplayacağını dile getirdi.
Kurban Bayramına kısa bir süre kala bayram tatilinin kaç gün süreceğini merak den vatandaşlar ise gözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmaya çevirdi.
Öte yandan milyonlarca vatandaş tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının tarihi ve saati araştırılmaya devam ediyor.
Henüz net bir tarihi olmayan ulusa sesleniş konuşmasının 12 Temmuz Pazartesi akşamı gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Gerçekleştirilecek konuşmada bayram tatilinin yanı sıra birçok mühim konuya değinecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması TRT başta olmak üzere birçok kanalda aynı anda yayınlanacak.
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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