Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun nerelidir, ne iş yapar?

Ümitcan Uygun, cezaevinden tahliye olmasının ardından Twitter'da gündem oldu. Aslen Yozgatlı olan Ümitcan Uygun, kız arkadaşı Aleyna Çakır'ı bayıltana kadar dövmüş ve o anlatı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Ümitcan Uygun kimdir?
Ümitcan Uygun Ankara'da yaşıyor ve aslen Yozgat Yerköylüdür. Ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibidir.
Ümitcan Uygun'un adı, kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü ile duyuldu. Çakır'ın ailesi, kızlarının cinayetini Müge Anlı programında çözmeye çalıştı.
Ümitcan Uygun'un sosyal medyada elinde paralar ve lüks arabalarla fotoğraf paylaştığı görülüyor.
Aleyna Çakır'ın ölümünü açıklığa kavuşturmaya çalışan Müge Anlı'yı tehdit etmişti.
Aleyna Çakır, Şubat 2021'de Ankara'daki evde ölü bulunmuştu. 21 yaşındaki Çakır'da tespit edilen doku ve sperm örneğinin, erkek arkadaşı Uygun'a ait olduğu öğrenildi.