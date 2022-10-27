Ümraniye’de kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye otobüs şoförü yetiştirdi

Ümraniye’de otobüste bir kişinin kalp krizi geçirdiğini fark eden yolcular durumu şoföre bildirdi. Şoför, güzergahını değiştirerek kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı. Otobüste yaşananlar araç kamerası tarafından kaydedildi.

Üsküdar, Yavuztürk Mahallesi’nde otobüse binen yaşlı adam bir süre sonra rahatsızlandı. Araçtakiler tarafından durumu kontrol edilen yolcunun kalp krizi geçirdiği fark edildi. Bunun üzerine hemen şoföre haber verildi. Olayı fark eden otobüs sürücüsü Erbil Kavacık, aracını hastaneye sürdü. Kornaya basarak sürücülerden öncelik isteyen şoför, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yolcu tedavi altına alındı.

“Hızlı bir şekilde en yakın hastaneye yetişirdik”

Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren İETT şoförü Erbil Kavacık, Yavuztürk peronlarından kalktım, Yavuztürk sapağı durağına gelince otobüste koltukta oturan yaşlı amcamızın fenalaştığını yolcular görünce haber verdi. Yolcular ambulans çağıralım dediler. Amcanın durumu kötüye gidince direk en yakın hastaneye sevkini sağlayalım dedim. Otobüsün dörtlülerini yakarak hızlı bir şekilde en yakın Hastaneye sürdüm. Hastanenin acil bölümünün alanı çok dardı. Otobüsü o dar alandan yaklaştırarak amcamızı sedyeye koyarak sevkini sağladık. Bu benim hastaneye yetiştirdiğim 4’üncü vakam artık tecrübeli olduk. Ambulans beklesek amcamızın durumu kötü olabilir. Amcamızın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim” diye konuştu.