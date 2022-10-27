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  4. Ümraniye’de, sahte kargo oyunu ile kaybettiği evini almak için 10 yıldır mücadele ediyor

Ümraniye’de, sahte kargo oyunu ile kaybettiği evini almak için 10 yıldır mücadele ediyor

27.10.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye’de ikamet ettiği evini internet üzerinden satılığa çıkaran Mehmet Kaya, evini almak isteyen bir kişi tarafından dolandırıldı.

Ümraniye’de ikamet ettiği evini internet üzerinden satılığa çıkaran Mehmet Kaya, evini almak isteyen bir kişi tarafından dolandırıldı. Evi alacak kişinin kedisine hediye olarak çaydanlık göndermesi üzerine, çaydanlığı getiren sahte kargocunun verdiği belgeyi imzalayan Kaya, dolandırıcılık kurbanı olup evini kaybetti. Yaklaşık 10 yıldır hukuk mücadelesi veren ve açtığı davayı kazanarak kendisine çıkarılan vergi borcundan kurtulan Kaya, evine geri kavuşacağı günü bekliyor.

Ümraniye’de ikamet ettiği evini internet üzerinden satılığa çıkaran Mehmet Kaya (75), iddiaya göre, kendisine ulaşan bir kişi ile iletişime geçti. Kaya’nın, evini alacak kişinin kendisine çaydanlık hediyesi göndermesi üzerine, kapıya gelen sahte kargocudan çaydanlığı alan ve verdiği kağıda imza atan Kaya, imzaladığı belge ile evinden olunca durumu polise bildirdi. Kaya’nın kapısına gelen kargocunun sahte olduğu ve imzaladığı kağıdın da senet olduğu öğrenildi. Dolandırıldıktan sonra evinin icralık olmasıyla kendisine çıkarılan vergi borcu için hukuk mücadelesi veren Kaya, yaklaşık 10 yıl süren davalar sonucu vergi borcunu iptal ettirdi. 10 yıldır hukuk mücadelesi veren Kaya, evine geri kavuşacağı günü bekliyor.

“Kargo kağıdı imzaladığımı sandım ama senet imzalattılar”
Kargo olarak imza attığı evrağın senet çıktığını belirten Murat Kaya, “Evimi ben internet sitesine satılık ilanı olarak vermiştim. İlan sonrası birisi beni aradı ve yeri beğendiğini söyledi. ’Kısa bir zaman sonra ben geleceğim biraz işlerim var’ dedi. Aradan bir süre geçti ve telefonla ara sıra görüştük. En son görüşmemizde eşime hediye göndermek istedi ancak ben kabul etmedim ama kargo ile gönderdi. Ben de kuşkulanmadım. Kağıdı aldığıma dair imza attım ama o an bana senet imzalatmışlar” dedi.

“Elimde bir birikimim olan hac parası vardı, tüm param bitti”
Kaya, "Elimde bir birikim param vardı, hac parasıydı. O günden bugüne kadar kuruş param kalmadı, bütün varlığım gitti. Artık avukata para verecek gücüm kalmadığı için barodan avukat tuttum. Maddi durumum kalmadı. Adalet yerini bulsun istiyorum. Evimi almak istiyorum, evimi teslim etsinler. Kimseden para almadım, beni dolandırdılar. Hayali olarak bir kişi beni dolandırdı, gazeteye ilan verdim ilana göre bu kişi gelmezse haklarını kaybedecekti ve kendisi gelmedi” şeklinde konuştu.

Ümraniye’de, sahte kargo oyunu ile kaybettiği evini almak için 10 yıldır mücadele ediyor

Ümraniye’de, sahte kargo oyunu ile kaybettiği evini almak için 10 yıldır mücadele ediyor

Ümraniye’de, sahte kargo oyunu ile kaybettiği evini almak için 10 yıldır mücadele ediyor

Ümraniye’de, sahte kargo oyunu ile kaybettiği evini almak için 10 yıldır mücadele ediyor

Ümraniye’de, sahte kargo oyunu ile kaybettiği evini almak için 10 yıldır mücadele ediyor

Ümraniye’de, sahte kargo oyunu ile kaybettiği evini almak için 10 yıldır mücadele ediyor

Ümraniye’de, sahte kargo oyunu ile kaybettiği evini almak için 10 yıldır mücadele ediyor

Ümraniye’de, sahte kargo oyunu ile kaybettiği evini almak için 10 yıldır mücadele ediyor

Ümraniye’de, sahte kargo oyunu ile kaybettiği evini almak için 10 yıldır mücadele ediyor
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Ümraniye

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