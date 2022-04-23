UMRE FİYATLARI NE KADAR 2022? Umre başvurusu nasıl yapılır? Diyanet açıkladı!

Umre fiyatları ne kadar 2022? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Daha önce, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir duyuruda bulunmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Peki Umre fiyatları ne kadar 2022? Umre başvurusu nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı yazılı açıklama ve konuya ilişkin bilgiler haberimizde.
UMRE FİYATLARI NE KADAR 2022?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 senedir yasaklanan hac ve umre ziyaretleri ile ilgili daha önceden açıklamada bulunmuştu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Umre turlarının Ramazan Bayramı'nın ardından tekrar başlayacağını ifade etmişti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklamasında "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağız İnşallah. 19 Nisan’da düzenlenecek olan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız" ifadelerine yer vermişti.
Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun istişareleri ile belirlenen umre fiyatları açıklandı.
Şevval ayı umre turlarının 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlaması kararlaştırıldı.
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