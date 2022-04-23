UMRE FİYATLARI NE KADAR 2022? Umre başvurusu nasıl yapılır? Diyanet açıkladı!

Umre fiyatları ne kadar 2022? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Daha önce, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir duyuruda bulunmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Peki Umre fiyatları ne kadar 2022? Umre başvurusu nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı yazılı açıklama ve konuya ilişkin bilgiler haberimizde.