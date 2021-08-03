Umuda Koşanlar Derneği ile binlerce insana yardım ediyor! İşte Gamze Özçelik'in yaptığı hayır işleri...

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği "Zeynep" karakteri ile akıllara kazınan Gamze Özçelik, oyunculuğa ara vermesinin ardından arkadaşları ile Umuda Koşanlar Derneği'ni kurdu ve yurt içi ile yurt dışında çeşitli yardım kampanyalarına imza attı. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren dernek ile birçok yardım kampanyası yapıldı.

İşte Gamze Özçelik'in yaptığı hayır işleri...

Umuda Koşanlar Derneği, Gamze Özçelik ve arkadaşları tarafından kuruldu. Derneğin kuruluş amacı, ulaşabildikleri kadar yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşmak.

Derneğe gelen destekler yardıma ihtiyacı olanlara ulaştırılıyor. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren derneğin amacı, başta çocuklar olmak üzere mazlum düşmüş insanlara yardım eli uzatmak.

Dernek ile acil yardım sağlanıyor, yetimlere yardım yapılıyor ve eğitim bursu veriliyor. Aynı zamanda suya erişimin olmadığı yerlere su kuyusu açılıyor. Derneğin diğer projelerini detaylı incelemek için "https://umudakosanlar.org.tr/faaliyet/projelerimiz/umut-pinarlari-su-kuyulari-6-etap" adresine gidebilirsiniz.

Gamze Özçelik kimdir? 26 Ağustos 1982 İstanbul doğumlu Gamze Özçelik 38 yaşındadır. Eski oyuncu olan Özçelik Maltepe Anadolu Lisesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde okudu.