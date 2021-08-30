Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2021? Üniversite kayıtları nasıl yapılıyor?

2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Üniversitelerin 13 Eylül 2021'de açılacağı duyuruldu. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteyi kazanan öğrencilerin, kayıtları gerçekleştireceği tarih aralığı da belli oldu. Kayıtlar elektronik ortamdan da yapılabiliyor. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversiteye kayıt hakkı kazananların kayıt için talep edilen belgeler ile birlikte belirtilen süre içerisinde başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru süresinde kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenciler kayıt hakkını kaybedecek.

Elektronik kayıt yapacak öğrenciler, üniversitesinin duyurduğu belgelere ve kayıt tarihine göre adım atacak. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme ya da tek ders sınava girecek öğrencilerin de belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

Belirtilen tarihe dek mezun olduklarını belgelemeyen öğrencilerin geçici kayıtlarının silineceği duyuruldu. Bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.) c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.