Üniversite tercih kılavuzu! 2021 üniversite tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır?

Haziran ayında gerçekleşen YKS sınavının sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih kılavuzu ve tercih tarihleri adaylar tarafından merak ediliyor. Peki 2021 üniversite tercih kılavuzuna nasıl ulaşılır?

İşte 2021 üniversite tercih kılavuzu!

YKS tercih süreci için geri sayım devam ediyor. 26-27 Haziran tarihinde yapılan ve binlerce adayın katıldığı YKS tercih sonuçları açıklandı.

YKS puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenen adaylar tercihlerini gerçekleştirecek. Bu nedenle üniversite tercih kılavuzu merak ediliyor.

YKS üniversite kılavuzunun Yayımlanması ile ilgili 16 Temmuz tarihinde ÖSYM şu duyuruda bulunmuştu; "2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16 - 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna duyurulur."