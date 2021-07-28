HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Üniversite tercih kılavuzu! 2021 üniversite tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır?

Üniversite tercih kılavuzu! 2021 üniversite tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır?

28.07.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzu ve tercih tarihleri adayların gündeminde yer almaya başladı. Binlerce aday üniversite tercihi için kılavuzu araştırmaya başladı. Peki 2021 üniversite tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır? İşte üniversite tercih kılavuzu ve detaylar...

Haziran ayında gerçekleşen YKS sınavının sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih kılavuzu ve tercih tarihleri adaylar tarafından merak ediliyor. Peki 2021 üniversite tercih kılavuzuna nasıl ulaşılır?

İşte 2021 üniversite tercih kılavuzu!

YKS tercih süreci için geri sayım devam ediyor. 26-27 Haziran tarihinde yapılan ve binlerce adayın katıldığı YKS tercih sonuçları açıklandı.
YKS puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenen adaylar tercihlerini gerçekleştirecek. Bu nedenle üniversite tercih kılavuzu merak ediliyor.
YKS üniversite kılavuzunun Yayımlanması ile ilgili 16 Temmuz tarihinde ÖSYM şu duyuruda bulunmuştu; "2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16 - 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna duyurulur."
Üniversite kontenjan kılavuzuna bu link üzerinden erişebilirsiniz: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kntkilavuz16072021.pdf
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kuzenler birbirlerini öldürdü

Kuzenler birbirlerini öldürdü

İbrahim Tatlıses: 10 TL'ye lahmacun mu olur?

İbrahim Tatlıses: 10 TL'ye lahmacun mu olur?

Bakan Koca, "Son dakika" diyerek açıkladı

Bakan Koca, "Son dakika" diyerek açıkladı

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Hepsi unutulmuştu! Satışa çıkarıldı

Hepsi unutulmuştu! Satışa çıkarıldı

YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.