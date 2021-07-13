Yüz binlerce üniversite öğrencisi adayı "Üniversite tercihleri ne zaman?" , "YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?" sorularının yanıtını merak ediyor. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınavının 4 Ağustos 2021'de belli olacağı bildirilmişti. İşte ayrıntılar...