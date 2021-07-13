Yüz binlerce üniversite öğrencisi adayı "Üniversite tercihleri ne zaman?" , "YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?" sorularının yanıtını merak ediyor. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınavının 4 Ağustos 2021'de belli olacağı bildirilmişti. İşte ayrıntılar...
Üniversite tercihleri ne zaman yapılıyor?
TYT, AYT ve YDT sınavlarını kapsayan YKS 26 ve 27 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının 4 Ağustos 2021'de açıklanacağı duyuruldu.
Üniversite tercihlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Tercih kılavuzunun, sınav sonuçlarının belli olacağı 4 Ağustos sonrasında yayımlanacağı öngörülüyor.
Sınav sonuçları açıklandığında adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresine veya mobil uygulamasına giriş yapıp sonuçları öğrenebilir.
Adayların evine posta ile sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuçlar elektronik ortamdan görüntülenecek.
CEVAP ANAHTARLARI
Sınavın ardından çok geçmeden TYT, AYT ve YDT soru kitapçıkları cevaplarıyla birlikte yayımlandı.
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