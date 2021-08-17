Üniversiteler açılacak mı? Açıklama geldi! Üniversiteler ne zaman açılacak?

Öğrenciler uzun bir süredir uzaktan eğitim ile devam eden üniversitelerin yeni eğitim yılında açılıp açılmayacağını merak ediyor. Akademik takvime göre üniversitelerin açılacağı tarih belli olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama geldi. Peki üniversiteler açılacak mı, eğitim yüz yüze mi olacak?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Üniversitelerin açılıp açılmayacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. YKS sonuçlarının açıklanması sonrası üniversiteye yeni başlayacak olan öğrenci adayları da üniversite öğrencileri ile birlikte 'Üniversiteler açılacak mı?' sorusunu merak ediyor.

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin başlayacağı tarih belli oldu.

Buna göre uzun bir süre uzaktan eğitimin uygulandığı üniversiteler 13 Eylül itibariyle başlayacak.

Yükseköğretim Kurulu, Sağlık Bakanlığına göndermiş olduğu yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu senenin Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.