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Üniversitelerde eğitim yüz yüze mi online mı olacak? Üniversiteler açılacak mı?

12.08.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelerin ne zaman açılacağı sorusu milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde koronavirüs vakalarının yüksek olmasından dolayı eğitim uzaktan gerçekleşmişti. Önümüzdeki eğitim dönemi başlamadan vakaların yükselmesi nedeniyle, eğitimin bu dönemde de uzaktan gerçekleşebileceği konuşuluyordu. Konuya ilişkin açıklamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

2021-2022 eğitim döneminin başlamasına kısa bir süre kala üniversitelerde yüz yüze eğitimin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Konuya ilişkin bir diğer açıklama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte ayrıntılar...

EĞİTİM YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Bakan Koca, tüm okulların vaktinde açılacağını söyledi. İfadelerinde oldukça net olduğunu belirten Bakan Koca, yüz yüze eğitimden vazgeçilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.
Açıklamalarına devam eden Bakan Koca şöyle konuştu: "Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var."

"YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM EDECEĞİZ"

"YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM EDECEĞİZ"
Koşullar ne olursa olsun öğrencileri koruyacaklarını ve yüz yüze eğitime devam edeceklerini söyleyen Bakan Koca, "Gerek ilk ve orta öğretimde gerekse yükseköğrenimde öğrencilerimizi ve ailelerini koruyacak tedbirleri alarak, tüm hazırlıklarımızı yaparak eğitime ara vermeden gelecek eğitim öğretim dönemini karşılayacağız." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise söz konusu durum hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Kabine Toplantısı'nda sunum yapacağını söyledi ve Kabine ikna olursa yüz yüze eğitime geçileceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temennimiz odur ki yüz yüze eğitime geçebilmek." diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Koca
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