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Üniversitelerde yaz okulu yüz yüze mi olacak? Yaz okulları ile ilgili YÖK'ten yeni karar!

13.07.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelerin yaz okullarının yüz yüze olması konusundaki karar netleşti. 2020 Mart ayından beri koronavirüs (Covid-19) sebebiyle eğitimlerine uzaktan devam eden üniversite öğrencileri, 2021 yılında aşılamanın hızlanması ile beraber yeni dönemde yüz yüze eğitime geçiyor. Üniversitelerin yaz okullarının ise yüz yüze olup olmayacağı merak ediliyordu. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından ise yaz okulu hakkında yapılan görüşmeler son buldu.

Üniversitelerin yaz okullarının bu sene yüz yüze yapılıp yapılmayacağı öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Pandemi sebebiyle uzaktan eğitime geçen üniversiteler, 2021 – 2022 eğitim döneminde yüz yüze eğitime geçiş kararı aldı. YÖK’ten gelen bilgiye göre ise yaz okullarının yüz yüze olup olmayacağı da netleşmiş oldu. Peki üniversitelerin yaz okulları yüz yüze mi olacak? Yaz okulu dersleri yüz yüze mi verilecek?

Yaz okulu yüz yüze mi olacak?

Üniversitelerin yaz okulları ile ilgili yaptığı görüşmeler sonucunda bir karara varıldı. YÖK’ün üniversitelere gönderdiği yaz okulu hakkındaki karar yazısına göre; 2020 – 2021 yılında yaz okulları yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilmesi kararı alındı.
9 Temmuz tarihli karar yazısında YÖK, ‘Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020-2021 yaz okulu eğitiminin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması teklifleri 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş olup 2020-2021 yaz okulu eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması uygun görülmemiştir.’ İfadelerini kullandı.

YÖK'ten yeni karar!

YÖK'ten yeni karar!
Daha sonra YÖK başkanlığı bir toplantı daha düzenleyerek yeni bir karar açıkladı. 13 Temmuz tarihli karara göre YÖK, bazı üniversitelerin yaz okulu döneminin başladığını belirterek, aldıkları yaz okulu yüz yüze eğitimi kararını bu seneye mahsus olmak üzere uygulamayacaklarını açıkladı.
YÖK’ün 13 Temmuz tarihli gönderdiği yazıda; "13.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; yükseköğretim kurumlarımız tarafından yaz öğretimi akademik takvimin belirlenerek ilan edildiği ve bazı üniversitelerde yaz öğretimi eğitimlerinin başlamış olduğu dikkate alınarak 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan yaz öğretimi eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmaması hususundaki kararın bu seneye mahsus olarak uygulanmaması, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz öğretiminden itibaren uygulanmaya başlanması uygun görülmüştür." İfadeleri kullanıldı.
Bu karara göre 2020 – 2021 yaz okulu döneminde dersler uzaktan eğitim şeklinde devam ederken bu uygulama 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı döneminde son bulacak ve dersler yüz yüze olarak verilecek.
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Anahtar Kelimeler:
yüz yüze eğitim
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