Üniversiteye e kayıt nasıl yapılır? Elektronik kayıt nereden yapılıyor?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin üniversite kayıt süreci başladı. Elektronik, online ortamdan üniversite kaydı yapılıp çıktısı alınabiliyor. E-Devlet uygulamasından gerçekleşen e-kayıt işlemleri geçtiğimiz cumartesi başladı. Üniversite e-kayıt tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

Okulda kayıt işlemi 6-10 Eylül tarihleri arasında, e-kayıt ise 4-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

İsteğe bağlı olarak yapılan üniversite elektronik kayıt, ilk kayıt yerine geçer. E-kayıt yapan öğrenciler, üniversiteleri tarafından belirtilen belgelere ve tarihe göre işlem yapmalı.

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT NEDİR, NASIL YAPILIR? E-kayıt zorunlu değildir, isteğe göre gerçekleştirilir ve ilk kayıt yerine geçer. Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internetten kayıt olarak da adlandırılır. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur. Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden alınır.

Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile "https://www.turkiye.gov.tr" adresine giriş yapmalı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemlerini tamamlamalı.