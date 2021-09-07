Üniversiteye e kayıt nasıl yapılır? Elektronik kayıt nereden yapılıyor?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin üniversite kayıt süreci başladı. Elektronik, online ortamdan üniversite kaydı yapılıp çıktısı alınabiliyor. E-Devlet uygulamasından gerçekleşen e-kayıt işlemleri geçtiğimiz cumartesi başladı. Üniversite e-kayıt tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. İşte detaylar...
ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?
Okulda kayıt işlemi 6-10 Eylül tarihleri arasında, e-kayıt ise 4-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.
İsteğe bağlı olarak yapılan üniversite elektronik kayıt, ilk kayıt yerine geçer. E-kayıt yapan öğrenciler, üniversiteleri tarafından belirtilen belgelere ve tarihe göre işlem yapmalı.
ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT NEDİR, NASIL YAPILIR?
E-kayıt zorunlu değildir, isteğe göre gerçekleştirilir ve ilk kayıt yerine geçer. Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internetten kayıt olarak da adlandırılır. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur. Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden alınır.
Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile "https://www.turkiye.gov.tr" adresine giriş yapmalı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemlerini tamamlamalı.
İşte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması:
1. Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmede de elektronik kayıt yapılabilecektir.
2. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle
elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.
3. Elektronik kayıt işlemi 2021-2022 öğretim dönemi için ÖSYM’den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki
öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.
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