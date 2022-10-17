Ünlü isimler de listede! Seksi fotoğraflarını satarak servet kazanıyorlar... İşte OnlyFans’ın en çok kazanan isimleri...

OnlyFans son zamanlarda hızla kullanıcı sayısı artan bir uygulama haline geldi. Abonelik sistemiyle ilerleyen ve kullanıcıların fotoğraflara erişim sağlamak için belirli bir ödeme yapması gereken uygulama özellikle Avrupa’da koronavirüs kısıtlamalarının gündeme gelmesiyle popülerleşti. ÜNLÜ İSİMLER YAKIN MARKAJDA 2022 yılında, Baywatch'ın Carmen Electra ve Donna D'Errico'nun yanı sıra Charlie Sheen'in kızı Sami ve eski karısı Denise Richards gibi yıldızların hepsi platforma katıldı. OnlyFans hesapları için manşetlere çıkan diğer ünlüler arasında Katie Price , UFC'den Paige VanZant ve Mötley Crüe'nin davulcusu ve Pamela Anderson'ın eski sevgilisi Tommy Lee'si var. BonusInsider’in yaptığı araştırmaya göre uygulama üzerinden büyük paralara kazanan ünlü isimler...

BHAD BHABİE BonusInsider'a göre, 2022'de OnlyFans'ta en çok kazanan ünlü Bhad Bhabie. 2016'da Dr Phil'deki dramatik görüntüsünün ardından ün kazanan rapçi hızla viral oldu, OnlyFans platformundaki en başarılı yaratıcılardan biri haline geldi. Hesabını 18 yaşına girdikten sadece bir hafta sonra başlattı ve platformdaki ilk altı saatinde 1 milyon dolar kazandığını iddia eden haberlerle gündem yarattı.

MIA KHALIFE OnlyFans'ta en çok kazanan ikinci ünlü Mia Khalifa. Mia'nın ilk kez bir yetişkin film yıldızı olarak ün kazanmasıyla, çok kazananlar listesindeki yerinin birçokları için sürpriz olması pek olası değil. Sektörden emekli olduğundan beri Instagram, YouTube ve Twitch'te milyonlarca takipçisi ile güçlü bir sosyal medya varlığına sahip olmaya devam etti.Ünlü isim kısa sürede OnlyFans’ta üç kazancını 3 haneli rakamlara ulaştırdı.

BLAC CHYNA OnlyFans'ta en çok ünlü kazananlar listesinde üçüncü sırada Blac Chyna yer alıyor. Amerikalı model ve sosyetik, 2021'de OnlyFans'ta en çok kazanan oldu ve bir yılda 240 milyon dolar komisyon aldığı bildirildi. 2022 yılında ise ünlü isim kazancını katlamayı başardı.