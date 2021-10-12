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  4. Ünlü kahin Baba Vanga'dan korkutan 2023 kehaneti!

Ünlü kahin Baba Vanga'dan korkutan 2023 kehaneti!

12.10.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1911-1996 yılları arasında yaşamış olan Makedonya doğumlu Kahin Baba Vanga'nın, gelecek yıllara dair öngörüleri tüyler ürpertti. İşte 11 Eylül terör saldırısından DAEŞ'in yükselişine kadar pek çok iddiası gerçekleşen kör kahin Baba Vanga'nın kehanetleri...

Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, Kuzey Makedonya'da bulunan Strumitza topraklarında dünyaya geldi. Baba Vanga 16 yaşındayken, bir yıldırım çarpması sonucu gözlerini kaybetti. Geleceğe dair öngörüleriyle şaşkına çeviren Baba Vanga'nın bütün kehanetleri, Bulgar Hükümeti tarafından kayıt altına alınmıştı.

İŞTE BABA VANGA'NIN KORKUTAN KEHANETLERİ:

2221 Dünya dışı yaşam arayışında insanlar korkunç bir şeyle karşılaşacaklar.
2256 Bir uzay gemisi Dünya'ya yeni bir hastalık getirecek.
2196 Asya ve Avrupa ırkları tamamen birbirine karışacak.
2183 Mars gezenindeki bir koloni nükleer güç haline gelecek ve Dünya'dan bağımsızlığını talep edecek.
2170 Büyük bir kuraklık yaşanacak.
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