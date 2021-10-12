Ünlü kahin Baba Vanga'dan korkutan 2023 kehaneti!

Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, Kuzey Makedonya'da bulunan Strumitza topraklarında dünyaya geldi. Baba Vanga 16 yaşındayken, bir yıldırım çarpması sonucu gözlerini kaybetti. Geleceğe dair öngörüleriyle şaşkına çeviren Baba Vanga'nın bütün kehanetleri, Bulgar Hükümeti tarafından kayıt altına alınmıştı.