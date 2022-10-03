Ünlü model Danilla Chavez futbol takımı satın almaktan vazgeçti! Bu sefer ünlü futbolcu hedefinde... “Ücretsiz VIP üyelik...”

Geçtiğimiz aylarda Şili'nin en üst düzey futbol ligi olan Liga Chilena de Fútbol: Primera División'da mücadele eden Club Deportivo O'Higgins'i satın almaya karar verdiğini duyuran Chavez, para toplamak için OnlyFans platformunda bir hesap oluşturmuşyu. 36 yaşındaki model seksi pozlarını satarak 5 milyon dolardan fazla para kazandığını açıkladı. Instagram'da 16 milyonun üzerinde takipçisi olan model futbol kulübü almaktan vazgeçtiğini ifade ederken Club America takımının orta saha oyuncusu Alvaro Fidalgo'ya ilginç bir ödül vermek istedi.