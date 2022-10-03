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Ünlü model Danilla Chavez futbol takımı satın almaktan vazgeçti! Bu sefer ünlü futbolcu hedefinde... “Ücretsiz VIP üyelik...”

03.10.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da Televisa Deportes kanalnın eski sunucusu Danielle Chavez sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarıyla popüler olmayı başardı. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya platformu üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak para kazanan Chavez geçtiğimiz aylarda futbol kulübü alacağını duyurmuştu. Bu kararından vazgeçen Chavez bu kez deünlü futbolcu Alvaro Fidalgo'ya seksi pozlarına ücretsiz üyelik vereceğini açıklayarak gündem oldu.

Geçtiğimiz aylarda Şili'nin en üst düzey futbol ligi olan Liga Chilena de Fútbol: Primera División'da mücadele eden Club Deportivo O'Higgins'i satın almaya karar verdiğini duyuran Chavez, para toplamak için OnlyFans platformunda bir hesap oluşturmuşyu. 36 yaşındaki model seksi pozlarını satarak 5 milyon dolardan fazla para kazandığını açıkladı. Instagram'da 16 milyonun üzerinde takipçisi olan model futbol kulübü almaktan vazgeçtiğini ifade ederken Club America takımının orta saha oyuncusu Alvaro Fidalgo'ya ilginç bir ödül vermek istedi.

“KAZANDIĞINI SÖYLEYİN”

Club America'nın Meksika liginde Chivas Guadalajara'yı 2-1 yendiği Super Clasico galibiyetinden sonra Chavez takımının formasıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, “Teşekkürler, Club America ve Alvaro Fidalgo'ya bu sezon Amerika'nın en iyisi olduğu için OnlyFans VIP'imden bir hesap kazandığını söyleyin." notunu ekledi. Fidalgo henüz ücretsiz aboneliği hakkında yorumda bulunmazken Chavez’in paylaşımı kısa sürede popüler olmayı başardı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans futbol
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