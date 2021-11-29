Ünlü oyuncu Tuvana Türkay'ın kız kardeşi Katre Türkay güzelliğiyle büyülüyor!

Cesur paylaşımlarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay, güzelliğiyle ezber bozuyor. Katre Türkay'ın Tuvana Türkay ile verdiği pozlara, ''Nasıl genleriniz var arkadaş'', ''Abla-kardeş güzeller'' ve ''Büyülendim'' gibi yorumlar yapıldı.