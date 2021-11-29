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  4. Ünlü oyuncu Tuvana Türkay'ın kız kardeşi Katre Türkay güzelliğiyle büyülüyor!

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay'ın kız kardeşi Katre Türkay güzelliğiyle büyülüyor!

29.11.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, yalnızca kariyeriyle değil, güzelliğiyle de adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. En son Kağıt Ev dizisinde rol alan Türkay'ın kız kardeşi Katre Türkay'ı görenler, ''Güzellik genetik'' demeden geçemiyor.

Cesur paylaşımlarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay, güzelliğiyle ezber bozuyor. Katre Türkay'ın Tuvana Türkay ile verdiği pozlara, ''Nasıl genleriniz var arkadaş'', ''Abla-kardeş güzeller'' ve ''Büyülendim'' gibi yorumlar yapıldı.

PASSAPAROLA'DA DANSÇILIK YAPMIŞ

1987 doğumlu Katre Türkay, Yeditepe Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon eğitimi aldı.
Bulgar kökenli bir baba ve Rizeli bir annenin kızı olan Katre Türkay'ın ismi ise Farsça'da 'su damlası' anlamına geliyor.
Katre Türkay, henüz 15 yaşındayken modellik yapmaya başladı.
Reklam oyunculuğu ve DJ'lik de yapan Katre Türkay, Miss Globe Turkey ve Miss Tourism gibi güzellik yarışmalarına katıldı.
Türkay, bir dönem Metin Uca'nın sunumuyla ekranlara gelen Passaparola programında dansçılık yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
Tuvana Türkay
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