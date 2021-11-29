Ünlü oyuncu Tuvana Türkay'ın kız kardeşi Katre Türkay güzelliğiyle büyülüyor!

Cesur paylaşımlarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay, güzelliğiyle ezber bozuyor. Katre Türkay'ın Tuvana Türkay ile verdiği pozlara, ''Nasıl genleriniz var arkadaş'', ''Abla-kardeş güzeller'' ve ''Büyülendim'' gibi yorumlar yapıldı.
PASSAPAROLA'DA DANSÇILIK YAPMIŞ
1987 doğumlu Katre Türkay, Yeditepe Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon eğitimi aldı.
Bulgar kökenli bir baba ve Rizeli bir annenin kızı olan Katre Türkay'ın ismi ise Farsça'da 'su damlası' anlamına geliyor.
Katre Türkay, henüz 15 yaşındayken modellik yapmaya başladı.
Reklam oyunculuğu ve DJ'lik de yapan Katre Türkay, Miss Globe Turkey ve Miss Tourism gibi güzellik yarışmalarına katıldı.
Türkay, bir dönem Metin Uca'nın sunumuyla ekranlara gelen Passaparola programında dansçılık yaptı.
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