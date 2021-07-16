Ünlü spiker Hande Sarıoğlu estetiklerini tek tek saydı! İşte estetiksiz hali

Sosyal medya hesabından yayınladığı oryantal dans videosu nedeniyle Habertürk'teki işinden olan spor spikeri Hande Sarıoğlu gündelik hayatından kesitleri zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor.

Sarıoğlu son olarak yüzüne yaptırdığı estetikleri itiraf etti.

Hande Sarıoğlu paylaştığı selfie'ye çok yorum gelince dayanamadı ve bir açıklama yaptı.

Hande Sarıoğlu açıklamasında "Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda dolgu var" dedi.

Hande Sarıoğlu'nun daha önce de eski hali gündem olmuştu. İşte ünlü spikerin estetiksiz hali: