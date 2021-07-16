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  4. Ünlü spiker Hande Sarıoğlu estetiklerini tek tek saydı! İşte estetiksiz hali

Ünlü spiker Hande Sarıoğlu estetiklerini tek tek saydı! İşte estetiksiz hali

16.07.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dans videosu nedeniyle Habertürk'teki işinden çıkarılan spor spikeri Hande Sarıoğlu yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Hande Sarıoğlu son olarak yüzüne yaptırdığı estetikleri itiraf etti.

Sosyal medya hesabından yayınladığı oryantal dans videosu nedeniyle Habertürk'teki işinden olan spor spikeri Hande Sarıoğlu gündelik hayatından kesitleri zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor.

Sarıoğlu son olarak yüzüne yaptırdığı estetikleri itiraf etti.

Hande Sarıoğlu paylaştığı selfie'ye çok yorum gelince dayanamadı ve bir açıklama yaptı.

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Hande Sarıoğlu açıklamasında "Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda dolgu var" dedi.

Hande Sarıoğlu'nun daha önce de eski hali gündem olmuştu. İşte ünlü spikerin estetiksiz hali:

Ekran Alıntısı

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
İrem Derici
Seda Güven
Hande Sarıoğlu
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