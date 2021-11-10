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Ünlülerden 10 Kasım paylaşımı! 'Sonsuza dek; saygı ve minnet ile'

10.11.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yıl dönümü. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda son nefesini verdi. Birçok ünlü isim 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. İşte ünlülerin 10 Kasım paylaşımı...

Mustafa Kemal Atatürk siroz nedeniyle 10 Kasım 1938'de hayatını kaybetti. Atatürk'ün ölümü olan 10 Kasım'da ülkede yas tutulur. Ünlü isimler her sene olduğu gibi bu sene de Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünü sosyal medya üzerinden saygıyla andı. İşte ünlülerin 10 Kasım paylaşımı!

İşte ünlülerin 10 Kasım paylaşımları!

PELİN ÖZTEKİN

PELİN ÖZTEKİN
"Saygı, minnet ve özlemle Atam.!!!"

OKTAY KAYNARCA

OKTAY KAYNARCA
"Sonsuza kadar"

AJDA PEKKAN

AJDA PEKKAN
"Sonsuza dek; Saygı ve Minnet ile"

MERT FIRAT

MERT FIRAT
“Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Ulusu'nu yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın O'nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye'nin Ata'sına layık bir tezahürden başka birşey değildir.” Winston Churchill, İngiltere Başbakanı"

ASLI KIZMAZ

ASLI KIZMAZ
"Attığım her adımda, verdiğim her kararda izinyedim!"
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk Deniz Seki
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