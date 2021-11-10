Ünlülerden 10 Kasım paylaşımı! 'Sonsuza dek; saygı ve minnet ile'

Mustafa Kemal Atatürk siroz nedeniyle 10 Kasım 1938'de hayatını kaybetti. Atatürk'ün ölümü olan 10 Kasım'da ülkede yas tutulur. Ünlü isimler her sene olduğu gibi bu sene de Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünü sosyal medya üzerinden saygıyla andı. İşte ünlülerin 10 Kasım paylaşımı!

MERT FIRAT

“Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Ulusu'nu yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın O'nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye'nin Ata'sına layık bir tezahürden başka birşey değildir.” Winston Churchill, İngiltere Başbakanı"