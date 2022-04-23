Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102'nci yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıl dönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar.

ÜNLÜLERDEN 23 NİSAN PAYLAŞIMI

KENAN DOĞULU Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yeğenleriyle verdiği pozu paylaşarak kutladı. Doğulu paylaşımına; "Canım yeğenlerim Arya, Lila, Elya, Can ve Aren ile birlikte tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" notunu düştü.

NEDİM SABAN Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlülerden biri olan Nedim Saban, Atatürk'ün katıldığı son bayram şenliği fotoğrafını paylaşarak, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Fotoğraf 23 Nisan 1938 Mustafa Kemal Atatürk’ün son katıldığı bayram şenliği. Aynı derecede kalabalık olmayabilir fotoğraflar ancak kuşkusuz hepimiz aynı coşkuyla kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

DOĞA RUTKAY Kerimcan Kamal ile evliliğinden Rutkay Kerim ve Piraye adında ikiz çocukları olan oyuncu Doğa Rutkay da 23 Nisan'ı; "Çocuklarımızın bayramı ,izinde kalarak yaşanıyor" sözleriyle kutladı.

TÜRKAN ŞORAY Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Türkan Şoray, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yaptığı paylaşıma; "Atatürk ‘ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun" notunu düştü.