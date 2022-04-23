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Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

23.04.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 23 Nisan 1920'de açtığı Türkiye Büyük Millet Meclisi, 102 yaşında. Magazin dünyasının ünlü isimleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kutluyor.

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102'nci yılını kutluyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıl dönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar.

ÜNLÜLERDEN 23 NİSAN PAYLAŞIMI

KENAN DOĞULU

KENAN DOĞULU
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yeğenleriyle verdiği pozu paylaşarak kutladı. Doğulu paylaşımına; "Canım yeğenlerim Arya, Lila, Elya, Can ve Aren ile birlikte tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" notunu düştü.

NEDİM SABAN

NEDİM SABAN
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlülerden biri olan Nedim Saban, Atatürk'ün katıldığı son bayram şenliği fotoğrafını paylaşarak, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Fotoğraf 23 Nisan 1938 Mustafa Kemal Atatürk’ün son katıldığı bayram şenliği. Aynı derecede kalabalık olmayabilir fotoğraflar ancak kuşkusuz hepimiz aynı coşkuyla kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

DOĞA RUTKAY

DOĞA RUTKAY
Kerimcan Kamal ile evliliğinden Rutkay Kerim ve Piraye adında ikiz çocukları olan oyuncu Doğa Rutkay da 23 Nisan'ı; "Çocuklarımızın bayramı ,izinde kalarak yaşanıyor" sözleriyle kutladı.

TÜRKAN ŞORAY

TÜRKAN ŞORAY
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Türkan Şoray, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yaptığı paylaşıma; "Atatürk ‘ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun" notunu düştü.

DERYA BAYKAL

DERYA BAYKAL
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Derya Baykal da 23 Nisan'ı torunlarının fotoğrafını yayınlayarak kutladı. Usta isim, paylaşımına; "Ali, Ömer, Pera ve tüm çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun" notunu düştü.
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