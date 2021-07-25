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  4. Ününü duyan Demre'deki kükürtlü su havuzuna koşuyor! 1 dakika zor dayanabiliyorlar

Ününü duyan Demre'deki kükürtlü su havuzuna koşuyor! 1 dakika zor dayanabiliyorlar

25.07.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Demre ilçesindeki kükürtlü su havuzu Türkiye'nin en ünlü şifalı suları arasında yer alıyor. Bayram tatilinde yoğunluk yaşanan kükürtlü su havuzuna girenler, dondurucu soğuğu nedeniyle 1 dakika zor dayanıyor.

9 günlük bayram tatilinde vatandaşlar, hem bunaltıcı sıcaktan kurtulmak hem de cilt hastalıklarına şifa bulmak için Demre’de bulunan Burguç Şifalı Su Havuzu'na akın ediyor.

YAZ-KIŞ AYNI SICAKLIKTA

Yaz kış sıcaklığı 12-13 derece olan suya giren yerli ve yabancı turistler, cilt hastalıklarına suyun iyi geldiğine inanıyor. Su kaynağının yanında bulunan çamuru ise vatandaşlar yüzlerine ve vücutlarına sürerek şifa arıyor.

ŞİFALI SULAR KATALOĞUNDA YER ALIYOR

İlçede bulunan kükürtlü su, Türkiye'nin şifalı sular kataloğunda da yer alıyor. Suyun mantar, egzama, sedef, güneş yanığı, sivilce izleri gibi birçok cilt sorununa iyi geldiği belirtiliyor. Suyun soğuk olmasından dolayı girenler 1 dakika içerisinde geri çıkıyor.

"CİLT HASTALIKLARINA ÇOK İYİ GELİYOR"

"CİLT HASTALIKLARINA ÇOK İYİ GELİYOR"
Şifalı suya girmek için gelen Durmuş Güçlü, “Mantara, egzamaya, cilt hastalıklarına iyi geliyor. Benim kızımın egzama hastalığına bu su çok iyi geldi. Sedef hastalığına da iyi geldiği söyleniyor. Çok gelen oluyor. Genelde şehir dışından geliyorlar. Ankara, İstanbul, İzmir, Tokat’tan yoğun olarak geliyorlar. Ankaralı bir aile gördüm. Kurban kestiler burada, 'Ben hastalığımın şifasını burada buldum, bu suda iyileştim' dedi. Kestiği kurbanı da burada herkese dağıttı” diye konuştu. İHA
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Anahtar Kelimeler:
antalya
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