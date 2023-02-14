Deprem sırasında yaşandı! Dağ kenarında dehşete düşüren kareler: Trenler üst üste devrildi, ekipler alelacele harekete geçti

Sabaha karşı 04.17'de gerçekleşerek önce Türkiye'yi uykusundan uyandırdı, ardından büyük acılara sürükledi; deprem felaketi 10 ilde yıkıma yol açtı. 9 saat arayla gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremler 31 binden fazla can kaybına neden oldu. Deprem bölgelerinden ise her geçen gün yıkımın boyutunu gözler önüne seren kareler geliyor.