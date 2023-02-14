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  4. Deprem sırasında yaşandı! Dağ kenarında dehşete düşüren kareler: Trenler üst üste devrildi, ekipler alelacele harekete geçti

Deprem sırasında yaşandı! Dağ kenarında dehşete düşüren kareler: Trenler üst üste devrildi, ekipler alelacele harekete geçti

14.02.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta başından beri yürekleri yakan depremlerin ne denli yıkıcı etkiye sahip olduğu çeşitli tespitlerle ortaya çıkmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise Gaziantep'te tren bakım istasyonunda park halinde bulunan 6 trenin devrildiğini gösteren kareler oldu. Fevzipaşa Tren İstasyonu yakınında da depremin etkisiyle dağdan kayalar kopup raylara düşerek tahribat yarattı. Dehşete düşüren kareler depreme acı bir iz daha bıraktı...

Sabaha karşı 04.17'de gerçekleşerek önce Türkiye'yi uykusundan uyandırdı, ardından büyük acılara sürükledi; deprem felaketi 10 ilde yıkıma yol açtı. 9 saat arayla gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremler 31 binden fazla can kaybına neden oldu. Deprem bölgelerinden ise her geçen gün yıkımın boyutunu gözler önüne seren kareler geliyor.

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DEPREMİN DEHŞETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SEREN KARELER

Gaziantep'te depremin şiddetiyle bakım istasyonunda park halinde olan 6 tren raydan çıktı.

Raydan çıkan trenler ve dağdan koparak raylara düşen kayalar deprem dehşetini gözler önüne serdi.

Islahiye, Narlı, Türkoğlu, Nurdağı, Fevzipaşa yolu ulaşıma kapandı.

Ölen ya da yaralanan olmadı.

Diğer yandan Fevzipaşa istikametindeki tren raylarına depremin etkisiyle dağdan kopan kayalar düştü.

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Anahtar Kelimeler:
deprem tren

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