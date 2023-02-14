Deprem sırasında yaşandı! Dağ kenarında dehşete düşüren kareler: Trenler üst üste devrildi, ekipler alelacele harekete geçti

Sabaha karşı 04.17'de gerçekleşerek önce Türkiye'yi uykusundan uyandırdı, ardından büyük acılara sürükledi; deprem felaketi 10 ilde yıkıma yol açtı. 9 saat arayla gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremler 31 binden fazla can kaybına neden oldu. Deprem bölgelerinden ise her geçen gün yıkımın boyutunu gözler önüne seren kareler geliyor.
Gaziantep'te depremin şiddetiyle bakım istasyonunda park halinde olan 6 tren raydan çıktı.
Raydan çıkan trenler ve dağdan koparak raylara düşen kayalar deprem dehşetini gözler önüne serdi.
Islahiye, Narlı, Türkoğlu, Nurdağı, Fevzipaşa yolu ulaşıma kapandı.
Ölen ya da yaralanan olmadı.
Diğer yandan Fevzipaşa istikametindeki tren raylarına depremin etkisiyle dağdan kopan kayalar düştü.