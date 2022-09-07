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Uyuşturucunun etkisiyle ortalığı birbirine kattı! 'Uyuşturucu kullanıyorum ama şu an sadece gazoz içtim'

07.09.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen olayda uyuşturucu madde etkisinde araç kullanırken, park halindeki birçok araca zarar veren ve polisi alarma geçiren kişi, ekiplere zor anlar yaşattı. Sadece gazoz içtiğini, uyuşturucu madde kullanmadığını söyleyen sürücü, polisin uyuşturucu test kitini görünce her şeyi inkar etti. 3 farklı uyuşturucu maddeden testi pozitif çıkan sürücü, polisin 'neden kaçtın' sorusuna da "Ne güzel ben kayıp gidecektim ama aksiyonu siz çıkardınız" diye cevap verdi.

Antalya'da trafik polisini alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesindeki farklı mahallelerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gün içerisinde park halindeki bazı araçlara otomobiliyle çarparak zarar veren Çağan B. (26), en son bir akaryakıt istasyonuna girip bidonla yakıt almak istedi. Olumsuz yanıt alan Çağan B., daha önceden ihbarla polislerin kendisini takip ettiğini fark edince kaçmaya başladı.

Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonucu Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Motorize Şahin Timleri tarafından Üçgen Mahallesi 115. Sokak üzerinde yakalanan Çağan B., kelepçe takılarak gözaltına alındı.

“SADECE GAZOZ İÇTİM”

Uyuşturucu madde etkisinde olduğu ileri sürülen Çağan B.’nin aracında yapılan aramada, uyuşturucu maddeye rastlanılmadı. Uyuşturucu madde kullanmadığını savunan Çağan B., “Hiçbir şey içmedim. Sadece gazoz içtim. Arabadaki kağıdı arkadaşlarım bırakmış. Uyuşturucu içtiğimi inkar etmiyorum ama şu an kullandığım hiçbir şey yok” dedi.

''AKSİYONU SİZ ÇIKARDINIZ''

''AKSİYONU SİZ ÇIKARDINIZ''
Polis memurunun 'neden kaçtın' sorusuna ise Çağan B, “Siz benim peşime düştünüz, ben kayıp gidecektim ama aksiyonu siz çıkardınız” diye cevap verirken, polis memuru da karşılık olarak, “Kayıp gidemezsin. Hele ki motosikletli polisten hiç kaçamazsın, bunu biliyor olman lazım” yanıtını verdi.

TEST KİTİNİ GÖRÜNCE İNKAR ETTİ

TEST KİTİNİ GÖRÜNCE İNKAR ETTİ
İlk olarak alkol testi uygulanan Çağan B., ısrarla uyuşturucu madde kullanmadığını savundu. Ardından polis ekiplerinin getirdiği uyuşturucu madde test kiti kendisine uzatılınca neye uğradığını şaşıran Çağan B., “Bunu neden yapıyorsunuz. Kabul ediyorum, uyuşturucu madde kullandım. Bunlar hep o kız yüzünden odu. 50 liralık mazot istedim vermedi, sanki ben sağı solu yakacağım. Ben o kadar saygısız bir çocuk değilim” diye konuştu.

3 FARKLI MADDEDEN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

3 FARKLI MADDEDEN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Yapılan kontrollerde 3 farklı maddeden uyuşturucu testi pozitif çıkan Çağan B.’ye, 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'görevli memurun uyarı ikazlarına uymamak', 'kırmızı ışık ihlali', 'drift atmak’, 'ardı ardına makas atmak', 'araç ve yaya trafiğini tehlikeye sokmak' suçlarından yaklaşık 24 bin 88 TL trafik cezası kesildi, kullandığı araç da trafikten men edildi.
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Anahtar Kelimeler:
antalya
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