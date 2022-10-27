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Uyuşturucuyu sigara paketinde saklamışlar

27.10.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri’de narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerin bir kısmı ise sigara paketlerinden çıktı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde narkotik ekiplerinin kentteki çalışmaları aralıksız devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin bir kısmı sigara paketi içerisinden çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uyuşturucuyu sigara paketinde saklamışlar

Uyuşturucuyu sigara paketinde saklamışlar

Uyuşturucuyu sigara paketinde saklamışlar

Uyuşturucuyu sigara paketinde saklamışlar

Uyuşturucuyu sigara paketinde saklamışlar

Uyuşturucuyu sigara paketinde saklamışlar

Uyuşturucuyu sigara paketinde saklamışlar
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uyuşturucu

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