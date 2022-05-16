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Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman yapılacak 2022? MEB eğitim programı konuları nasıl? Uzman öğretmenlik sınav tarihleri ne zaman?

16.05.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 13 Mayıs Cuma günü dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu. Başvurular için geri sayım başladı. Vatandaşlar internette; Uzman öğretmenlik başvuru ve sınav ne zaman yapılacak 2022? MEB eğitim programı konuları nasıl? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav tarihleri ne zaman? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklama ve konuya ilişkin ayrıntılar...

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ile ilgili yapılan açıklamanın ayrıntılarını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya devam ediyor. Söz konusu sınavın tarihi merak konusu oldu. Peki Uzman öğretmenlik başvuru ve sınav ne zaman yapılacak 2022? MEB eğitim programı konuları nasıl? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav tarihleri ne zaman? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU VE SINAV NE ZAMAN 2022?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzman öğretmenlik sınavı ve başöğretmenlik sınavının ne zaman yapılacağını duyurdu. Yapılan düzenleme ile aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere 3 kariyer basamağına ayrılacak.
Bakan Özer'in yaptığı açıklamaya göre; uzman ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım'da gerçekleştirilecek.
19 Kasım'da yapılacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavının sonuçları ise 12 Aralık'ta belli olacak.
Eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BAKAN ÖZER'DEN ' UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI' AÇIKLAMASI

BAKAN ÖZER'DEN ' UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI' AÇIKLAMASI
İstanbul'da katıldığı Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri'nin açılış konuşmasında Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin Resmî Gazete'de yayımlanmasına ilişkin süreci değerlendiren Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı.
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