Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman yapılacak 2022? MEB eğitim programı konuları nasıl? Uzman öğretmenlik sınav tarihleri ne zaman?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ile ilgili yapılan açıklamanın ayrıntılarını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya devam ediyor. Söz konusu sınavın tarihi merak konusu oldu. Peki Uzman öğretmenlik başvuru ve sınav ne zaman yapılacak 2022? MEB eğitim programı konuları nasıl? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav tarihleri ne zaman? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU VE SINAV NE ZAMAN 2022?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzman öğretmenlik sınavı ve başöğretmenlik sınavının ne zaman yapılacağını duyurdu. Yapılan düzenleme ile aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere 3 kariyer basamağına ayrılacak.

Bakan Özer'in yaptığı açıklamaya göre; uzman ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım'da gerçekleştirilecek.

19 Kasım'da yapılacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavının sonuçları ise 12 Aralık'ta belli olacak.

Eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.