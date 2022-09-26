Uzman Öğretmenlik sınavı başvurular başladı mı, nereden, nasıl yapılır? 2022 Uzman Öğretmenlik sınavı başvurusu ekranı!

Uzman Öğretmenlik sınavına ilişkin detaylar merak edildi. Bilindiği üzere, uzman öğretmenlik eğitimleri 9 Eylül'de, başöğretmenlik eğitimleri ise 25 Eylül'de sona erdi. Eğitim sonrası çok sayıda öğretmen arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. Peki, uzman Öğretmenlik sınavı başvurular başladı mı, nereden, nasıl yapılır? Uzman Öğretmenlik sınavı başvurusu ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvurusu 26 Eylül Pazartesi günü başlayacak 3 Ekim Pazartesi günü ise sona erecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada sınav sonuçlarının 12 Aralık Pazartesi günü erişime açılacağı belirtildi.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR? Uzman öğretmenlik başvuru işlemleri MEBBİS üzerinden alınıyor.



https://mebbis.meb.gov.tr/

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;



a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,