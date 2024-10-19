Uzmanından ‘M Çiçeği virüsü' uyarısı: Eldiven kullanımı artacak! 'Komaya kadar gidebiliyor'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ağustos ayında Afrika’da 'M Çiçeği' virüsünde acil durum ilan edilmesinin ardından İsveç, Tayland ve Pakistan’ın yanı sıra Afrika kıtası dışındaki ülkelere yayıldığını duyurmuştu. Dünyada hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsüne dair uzman isimden uyarılar geldi.
Adana'da görev yapan Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Şen, "M Çiçeği virüsü sinir sistemini tuttuğu zaman ensefalit adını verdiğimiz bir tabloya neden oluyor. Ensefalit yaptığı zamanda beyinciğin tutulumu sonucu, çok şiddetli baş ağrısı, görme kaybı, kusma gibi yakınmalara neden olabilir.
Bu belirtiler sonucu tanıda gecikme olursa komaya kadar gidebiliyor.
M Çiçeği virüsü, nöropatik ağrı adını verdiğimiz ‘Beni dövmüşler gibi ağrılarım var' söylemlerine yol açabiliyor. Sinir uçlarının tutulumuna bağlı bir olay." ifadelerini kullandı.
Ortak havlu ve çarşaf kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şen, "Sarılmamak, öpmemek, dokunmamak gerekiyor. Korona döneminde maske kullanılıyordu, M Çiçeği virüsünün sayısı artarsa eldiven kullanımı artacaktır." dedi.