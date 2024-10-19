Uzmanından ‘M Çiçeği virüsü' uyarısı: Eldiven kullanımı artacak! 'Komaya kadar gidebiliyor'

Prof. Dr. Şen, "M Çiçeği virüsü sinir sistemini tuttuğu zaman ensefalit adını verdiğimiz bir tabloya neden oluyor. Ensefalit yaptığı zamanda beyinciğin tutulumu sonucu, çok şiddetli baş ağrısı, görme kaybı, kusma gibi yakınmalara neden olabilir.