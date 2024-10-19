HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzmanından ‘M Çiçeği virüsü' uyarısı: Eldiven kullanımı artacak! 'Komaya kadar gidebiliyor'

Uzmanından ‘M Çiçeği virüsü' uyarısı: Eldiven kullanımı artacak! 'Komaya kadar gidebiliyor'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.10.2024 15:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda Afrika, maymun çiçeği virüsü nedeniyle acil durum ilan etmişti. Dünya’da korku ve paniğe neden olan bu virüs, İsveç, Tayland, Pakistan’ın ardından Hindistan’da da görülmüştü. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'M Çiçeği' virüsünün Türkiye'de yayılması halinde eldiven kullanımının artacağını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ağustos ayında Afrika’da 'M Çiçeği' virüsünde acil durum ilan edilmesinin ardından İsveç, Tayland ve Pakistan’ın yanı sıra Afrika kıtası dışındaki ülkelere yayıldığını duyurmuştu. Dünyada hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsüne dair uzman isimden uyarılar geldi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

"TANIDA GECİKME OLURSA KOMAYA KADAR GİDEBİLİYOR"

"TANIDA GECİKME OLURSA KOMAYA KADAR GİDEBİLİYOR"

Adana'da görev yapan Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Şen, "M Çiçeği virüsü sinir sistemini tuttuğu zaman ensefalit adını verdiğimiz bir tabloya neden oluyor. Ensefalit yaptığı zamanda beyinciğin tutulumu sonucu, çok şiddetli baş ağrısı, görme kaybı, kusma gibi yakınmalara neden olabilir.

Bu belirtiler sonucu tanıda gecikme olursa komaya kadar gidebiliyor.

M Çiçeği virüsü, nöropatik ağrı adını verdiğimiz ‘Beni dövmüşler gibi ağrılarım var' söylemlerine yol açabiliyor. Sinir uçlarının tutulumuna bağlı bir olay." ifadelerini kullandı.

"VAKA SAYISI ARTARSA ELDİVEN KULLANIMI ARTACAK"

"VAKA SAYISI ARTARSA ELDİVEN KULLANIMI ARTACAK"

Ortak havlu ve çarşaf kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şen, "Sarılmamak, öpmemek, dokunmamak gerekiyor. Korona döneminde maske kullanılıyordu, M Çiçeği virüsünün sayısı artarsa eldiven kullanımı artacaktır." dedi.

Anahtar Kelimeler:
virüs Maymun çiçeği virüsü Maymun Çiçeği hastalığı
En Çok Okunan Haberler
Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!

İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!

İstanbul’da ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9’a yükseldi!

İstanbul’da ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9’a yükseldi!

AK Partili vekil: O yolları baban mı açtı, deden mi açtı?

AK Partili vekil: O yolları baban mı açtı, deden mi açtı?

29 Ekim emekli ikramiyesi açıklaması geldi!

29 Ekim emekli ikramiyesi açıklaması geldi!

Üniversiteli genç kızın yardım çığlığı! Tecavüz edip, videoya almışlar

Üniversiteli genç kızın yardım çığlığı! Tecavüz edip, videoya almışlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.