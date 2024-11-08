HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzmanlar uyardı: 'Vakalar artıyor, tedbir alın' Covid'den daha hızlı bulaşıyor "Yüz ve kafadan başlar, gövdeye doğru yayılır"

Uzmanlar uyardı: 'Vakalar artıyor, tedbir alın' Covid'den daha hızlı bulaşıyor "Yüz ve kafadan başlar, gövdeye doğru yayılır"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.11.2024 08:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmişe kıyasla kızamık ve boğmaca vakalarıyla daha sık karşılaştıklarını belirten uzmanlar, "Son yıllarda aşılama oranları gittikçe düşmeye başladı. Kızamık Covid'den çok daha hızlı bulaşan bir enfeksiyondur. Henüz bir salgın bildirimi yapılmadı ama ihtimaller arasında bir salgın olabilir." uyarısında bulunarak aşının önemine vurgu yaptı. Boğmaca hastalığının da hafife alınmaması gerektiğini belirten uzmanlar boğmacadan dolayı bebekleri kaybedebildiklerini söyledi.

Son zamanlarda birçok dünya ülkesinde kızamık ve boğmaca gibi hastalıklarla ilgili artış yaşandığı ifade ediliyor. Uzmanlar, aşılarda doz eksikliği, aşı reddi gibi durumların bulaşıcı hastalıkların yayılımına sebep olarak ciddi sıkıntıları beraberinde getirebileceğini aktarıyor. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Eda Kepenekli ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Aygün de geçmişe kıyasla boğmaca ve kızamık vakalarında artış olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Kepenekli ve Doç. Dr. Aygün, boğmaca ve kızamığın belirtilerine yönelik bilgi verirken aşının önemine vurgu yaparak uyarılarda bulundu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

"BEBEKLERİ KAYBEDEBİLİYORUZ, BOĞMACA DEYİP GEÇMEMEK LAZIM"

"BEBEKLERİ KAYBEDEBİLİYORUZ, BOĞMACA DEYİP GEÇMEMEK LAZIM"

Boğmaca ile ilgili bilgiler veren Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli, "Boğmaca vakalarında hem İstanbul'da hem diğer illerde çalışan meslektaşlarımızdan gelen bildirimlere bakacak olursak boğmaca vakalarında bir artış var. Bir sebebinin boğmacaya artık daha iyi tanı koyabiliyor olmamamız olduğunu düşünüyorum. Bir de boğmaca mikrobunun zaman zaman boğmacada kullandığımız klasik antibiyotiklere karşı direnç gösterebiliyor olması, bu tabi tedavi başarısızlıklarına neden olabiliyor. Toplum içinde tedavi vermemize rağmen yayılım olabiliyor.

Bir diğer önemli sebebi de ne yazık ki ülkemizde son yıllarda daha sık görmeye başladığımız aşı karşıtlığı veya aşı kararsızlığı. Hem bebeklik çağı aşıları hem de gebelerin ya da bebeğe temas edecek, bakım veren herkesin boğmacaya karşı aşılanması en önemli silahımız. Boğmacanın en ağır seyrettiği grup; 2 yaşın altındaki bireyler ama en en ağır seyrettiği grup 6 aylıktan küçük bebekler. Daha büyük çocuklarda boğmacayı ateşsiz öksürük nöbetleri, atakları şeklinde görürken ki genellikle iç çekmeli bir solunumla rahatlarlar. Bazen aile, 'Balgamlı kusuyor, sonrasında rahatlıyor' diye ifade edebilir. Küçük bebeklerde ise öksürük nöbetleri sonrası nefesi kesilebiliyor hatta bazen buna apne diyoruz, apne ataklarıyla kaybedilebiliyor, yoğun bakım ihtiyaçları olabiliyor.

KAFA İÇİ KANAMAYA SEBEP OLUYOR

KAFA İÇİ KANAMAYA SEBEP OLUYOR

Bazen o kadar şiddetli bir kafa içi basınç artışına sebep oluyor ki bu öksürük nöbeti, kafa içi kanama geçirip ne yazık ki bebekleri kaybedebiliyoruz. Boğmaca deyip geçmemek lazım, komplikasyonları hele ki küçük bebeklerde çok ağır. Gebeliğin son 3 ayındayken boğmacaya karşı aşılanabiliyor, bu bir annenin bebeğini, boğmacadan korumasındaki aslında en etkin metot." dedi.

"YILLARDIR GÖRMEDİĞİMİZ HASTALIKLARI TEKRAR GÖRMEYE BAŞLADIK"

"YILLARDIR GÖRMEDİĞİMİZ HASTALIKLARI TEKRAR GÖRMEYE BAŞLADIK"

Kızamığa yönelik açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kepenekli, "2 yıl önce vaka sayısında çok belirgin bir artış, bir salgın yaşadık. Hem Anadolu hem Avrupa yakasında kızamık olguları görmeye başladık. Vakaların aşı karşıtlığından ya da aşıları yetersiz, eksik olan çocuklardan başladığını meslektaşlarımızla tespit etmiştik, raporlamıştık. Bu salgın birkaç ay içerisinde de olsa kontrol altına alınabildi ancak onlarca çocuğu hastanede yatırarak izlemek zorunda kaldık.

"YÜZ VE KAFADAN BAŞLAR, GÖVDEYE DOĞRU YAYILIR"

"YÜZ VE KAFADAN BAŞLAR, GÖVDEYE DOĞRU YAYILIR"

Kızamığa karşı en önemli kalkanımız olan aşıda bir kırılma söz konusuydu. Bu pandemi sonrası belki de yaşadığımız artçıl bir etki diye düşünüyorum. Kızamık aşısı yıllardır hem dünyada hem Türkiye'de kullandığımız ve etkilerini, yan etkilerini çok iyi bildiğimiz, çok tecrübeli olduğumuz bir aşı. Kızamık döküntülü hastalıklar içerisinde klinik olarak biraz daha ağır bir klinikle seyreder. Döküntü genellikle yüz ve kafadan başlar, gövdeye doğru yayılır. Sanki çocuk sıcağa maruz kalmış, haşlanmış gibi kıpkırmızı bir vücuda dönüşebilir. Kuru öksürüğün, gözlerde kızarıklığın eşlik etmesi hemen öncesinde sanki nezleymiş gibi burun akıntısı, hapşırma gibi belirtilerin eşlik etmesi yine kızamığın ayırt edici özellikleri bir de çok yüksek ateş olur. Örneğin; kızamıkçıkta ateşi genellikle 38-38.5'un altında bekleriz ama kızamıkta 39-40 derecelere kadar varabilen yüksek ateş olabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
kızamık hastalık covid sağlık vaka
En Çok Okunan Haberler
Hollanda'da İsrailli taraftara saldırı! Çok sayıda yaralı var

Hollanda'da İsrailli taraftara saldırı! Çok sayıda yaralı var

Fuhuş operasyonunda kahreden ayrıntı!

Fuhuş operasyonunda kahreden ayrıntı!

İngilizler Galatasaray'a hayran kaldı! Öyle bir benzetme yaptılar ki...

İngilizler Galatasaray'a hayran kaldı! Öyle bir benzetme yaptılar ki...

Yıllar sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı

Yıllar sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı

Trump'ın Suriye planını açıkladı! Robert F. Kennedy Jr.'ın sözleri gündem oldu

Trump'ın Suriye planını açıkladı! Robert F. Kennedy Jr.'ın sözleri gündem oldu

Suruç Devlet Hastanesi'nde iğrenç olay! Doktor, hastayı taciz etti

Suruç Devlet Hastanesi'nde iğrenç olay! Doktor, hastayı taciz etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.