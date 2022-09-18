Uzmanlar uyarıyor: Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Felç geçirme riskiniz çok daha fazla

Uzmanlar hastalık riskiniz artıran etkileri sıklıkla paylaşıyor. Günümüz şartlarında değişen yaşam koşulları birçok hastalığa yakalanma riskini artıran sağlıksız durumlar arasında üst sırada yer alıyor. Ancak insanların davranışlarına bağlı olmadan da hastalık riskini artıran durumlar bulunuyor. Yeni bir çalışma, sahip olduğunuz kan türünün felç riskiniz söz konusu olduğunda belirleyici bir faktör olabileceği konusunda uyarıyor.

FELÇ GEÇİRME RİSKİ FAZLA OLAN KAN GRUBU

KAN GRUBU A OLANLARIN RİSKİ DAHA FAZLA Nöroloji dergisinde yayınlanan Maryland Üniversitesi'nden araştırmacılar ekibi, 48 farklı çalışmadan yaklaşık 600.000 sağlıklı insanın verilerini inceledi. 7.000 felçli hastayla ilgili verileri analiz ettiler ve kan grubu A olan kişilerde yaklaşık 16 felçten birinin daha belirgin olduğunu buldular.

0 KAN GRUBU EN DÜŞÜK RİSKE SAHİP A kan grubunun, diğer kan gruplarına kıyasla 60 yaşından önce meydana gelen felçler için %16 daha yüksek risk oluşturduğu kaydedildi. B kan grubuna sahip olanlar en fazla risk altında ikinci sıradaydı ve O tipi kan grubuna sahip olanlar en düşük riske sahipti.

ERKEN FELÇ GEÇİRENLERİN SAYISI ARTIYOR Çalışma, kan grubunun inme riskinde neden bir rol oynadığı konusunda net değildi, ancak bir kişinin tehlikeli pıhtı geliştirme riskini etkilediği düşünülüyor.Nöroloji profesörü ve çalışmanın baş araştırmacısı Dr Steven Kittner, "Erken felç geçiren insanların sayısı artıyor" dedi. “Bu insanların yaşamı tehdit eden olaydan ölme olasılığı daha yüksek ve hayatta kalanlar potansiyel olarak onlarca yıl boyunca sakatlıkla karşı karşıya kalıyor.'

RİSKİN NEDEN DAHA FAZLA OLDUĞU BİLİNMİYOR "A kan grubunun neden daha yüksek bir risk oluşturduğunu hala bilmiyoruz, ancak muhtemelen kan damarlarını kaplayan trombositler ve hücreler gibi kan pıhtılaşma faktörleriyle ilgili bir şey var." Ayrıca çalışma B veya AB kan grubuna sahip olanların hiçbir etkisi olmadığını buldu.