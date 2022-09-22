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  4. Uzmanlar uyarıyor: Kanser evinizin içinden yayılıyor! Bu malzemeleri asla kullanmayın

Uzmanlar uyarıyor: Kanser evinizin içinden yayılıyor! Bu malzemeleri asla kullanmayın

22.09.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser çağımızın en tehlikeli hastalıklarından. Değişen yaşam koşulları nedeniyle kanser olayları gün geçtikçe artış gösteriyor. Hiç düşünmediğimiz malzemeler kansere yol açabiliyor. Uzmanlar evde kullanılan saklama kapları ve günlük beslenme alışkanlıkları hakkında uyarılarda bulunuyor.

Günlük hayatımızda kullandıklarımız, yaptıklarımız birçok hastalığın oluşmasına neden olabiliyor. Hayatımızı kolaylaştıran malzemeler kansere zemin oluşturabiliyor. Plastiklerin çevre ve sağlık için ne kadar tehlikeli olduğu her fırsatta belirtiliyor. Dr. Mevra Aydın Çil, "Yaptığımız en önemli hatalardan biri yoğurt ve peynir kaplarını daha sonra kullanabiliyoruz. Bunları kullanmaktan kaçınmalıyız. Çünkü endokrin bozucu dediğimiz maddeler vücuda geçerek çeşitli endokrin kanserleri olmak üzere birçok endokrinle ilişkili hastalığa sebep olabiliyorlar. Bu nedenle bu kapları evimizde lütfen ama lütfen kullanmayalım. Satın alınan plastik süt ve yoğurt kapları, daha sonra yiyecek saklama amacıyla kullanılmamalıdır" dedi. Dr. Mevra Aydın Çil beslenme konusunda yanlış bilinen bilgileri belirterek uyarılarda bulundu.

BESLENMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

BÜTÜN HASTALIKLAR BESLENME İLE İLİŞKİLİ

BÜTÜN HASTALIKLAR BESLENME İLE İLİŞKİLİ
"Alınan enerji ve besin öğeleri vücutta uygun kullanılması gerekmektedir. Aldığımız vitaminler, mineraller eğer vücudumuzda uygun bir şekilde kullanılmıyorsa o zaman burada sağlıklı beslenmeden bahsedemeyiz. Günümüzde kronik bulaşıcı olmayan bütün hastalıkların hemen hemen hepsi beslenme ile temelde ilişkilidir. Bunların başında da obezite, diyabet geliyor. Hipertansiyon, kalp hastalıkları, vitamin ve mineral yetersizliği hastalıkları yani kansızlık, raşitizm, kemik erimesi, guatr hastalıkları, bazı kanser türleri ile besin alerjileri beslenmeden kaynaklanan hastalıklardır.

HASTALIKLARI ÖNLEMEK İÇİN DENGELİ BESLENME ÖNEMLİ

HASTALIKLARI ÖNLEMEK İÇİN DENGELİ BESLENME ÖNEMLİ
Sağlığın korunmasında hastalıkların önlenmesinde yeterli ve dengeli beslenme temeldir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta yetersiz ve dengesiz beslenme yüzünden zihnen ve bedenen iyi gelişmemiş yorgun, isteksiz ve hasta bireyler toplum için güç ve kuvvet değil, sadece bir yük oluşturmaktadır."

YOĞURDUN SUYU ATILMAMALI

YOĞURDUN SUYU ATILMAMALI
Beslenmede sütün önemini anlatarak bazı konulara da dikkat çeken Dr. Çil, "Pastörize edilmiş veya UHT (uzun ömürlü süt) sütleri tercih edin. Kaynağını bilmediğiniz ve tanımadığınız kişilerin sattığı sokak sütlerini satın almamalıyız. Yoğurdun suyunun süzülmesi veya bekletme esnasında oluşan suyunun atılması vitamin kaybına neden olur. B2 vitamininden zengin olan yoğurdun yeşilimsi suyu atılmamalı, değerlendirilmelidir.

TARHANA GÜNEŞTE KURUTULMAMALI

TARHANA GÜNEŞTE KURUTULMAMALI
Ekmek mayalandırma, bisküvi ve pasta ile çorba yapımında kullanılmalıdır. Ben diyetisyen olmadan önce annem sütlü tatlı yaparken şekeri başta atardı ama diyetisyen olduktan sonra muhakkak süt kaynatıldıktan sonra şeker eklenmeli ki kalite azalmasın. Tarhana biliyorsunuz yoğurt içerdiği için bu grupta değerlendiriyorum. Tarhana kesinlikle güneşte kurtulmamalı. Güneşte kurutulduğu zaman yine besin değerini kaybediyor. Rüzgar olan serin bir yerde, direk güneş almayacak şekilde kurutulmalıdır" diye konuştu

SATIN ALINAN KAPLAR SAKLAMA AMACIYLA KULLANILMAMALI

SATIN ALINAN KAPLAR SAKLAMA AMACIYLA KULLANILMAMALI
Evlerde yapılan en önemli hatalardan birinin yoğurt ve peynir kaplarının saklama kabı olarak kullanılması olduğunu ifade eden Dr. Çil, "Bunları kullanmaktan kaçınmalıyız. Çünkü endokrin bozucu dediğimiz maddeler vücuda geçerek çeşitli endokrin kanserleri olmak üzere birçok endokrinle ilişkili hastalığa sebep olabiliyorlar. Bu nedenle bu kapları evimizde lütfen ama lütfen kullanmayalım. Satın alınan plastik süt ve yoğurt kapları, daha sonra yiyecek saklama amacı ile kullanılmamalıdır" dedi.
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tarhana kanser Çay kahve meyve su Sebze beslenme kilo verme plastik saklama kabı
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