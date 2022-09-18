Uzmanlar uyarıyor! Ünlülerin uyguladığı trendler sağlığınızı tehlikeye atıyor

Birçok insan daha sağlıklı ve formda kalmak adına çeşitli bakım yöntemleri uyguluyor. Özellikle ünlülerin yaptıkları oldukça merak ediliyor. İnternet üzerinden ünlülerin bakım yöntemleri araştırılıyor. Ancak birçok ünlünün uyguladığı tarif akıllara zarar tarifler. Hiç aklınıza gelmeyecek yöntemleri deneyen sevilen kişiler hem kendi sağlıklarını hem de bu yöntemleri denemek isteyenlerin sağlığını tehlikeye atıyor. Uzmanlar kendi idrarını içmeye bile varabilen bu yöntemler uzak durmanız hakkında uyarıyor.

BU BAKIM YÖNTEMLERİNİ ASLA DENEMEYİN

GWYNETH PALTROW - ARI SOKMASI Çoğumuz bir sürü arının bizi sokmasından memnun olmazdık ama aktris Gwyneth Paltrow kelimenin tam anlamıyla apiterapi hakkında vızıldıyor. Paltrow, The New York Times'a verdiği demeçte, "Binlerce yıllık bir tedavi... İnsanlar bunu iltihap ve yara izlerinden kurtulmak için kullanıyor" dedi.

CİDDİ ALERJİK REAKSİYONLARA NEDEN OLABİLİR Beslenme, fitness ve sağlık uzmanı olan Megan Ayala, apiterapinin hiç de iyi bir fikir olmadığını söyledi. "Arı sokması tedavisi, bal arıları için gerçek ölümdür" diyor. "Böceklere karşı zalimce bir davranıştır". Artı Megan, arı zehirinin vücuttan bir histamin tepkisine neden olduğu konusunda uyarıyor: "Bu, şişmiş, kızarık cilt gibi tahrişlerden yaşamı tehdit edebilecek ciddi alerjik reaksiyonlara kadar her şeye neden olabilir."

SHAİLENE WOODLEY - VAJİNAL GÜNEŞLENME Amerikalı aktris Shailene Woodley bir keresinde Into the Gloss'a "Vajinama biraz D vitamini vermeyi severim. Bacaklarını aç ve biraz güneş ışığı al " demişti. Ayala'nın bunun için çok az zamanı vardı, konsepti 'saçma' olarak niteledi Dedi ki: "Evet, D vitamini almak çok önemli, ancak doğrudan özel bölgelerinizi güneşe maruz bırakmak onu çok ileri götürüyor." Güneşlenmek güzel olsa da, uygun önlemler alınmazsa güneş yanığı ve cilt kanserine neden olabilir. Megan, "Yüksek riskli HPV türleri olan insanlar için daha da riskli" diye uyarıyor. "Genital bölgenin güneşlenmesi, esasen HPV ile ilişkili kanser riskini artıracaktır."

KİM KARDASHİAN - CİLDİNE KENDİ KANINI SÜRMEK Kim Kardashian'ın yüzüne bulaşmış ve kendi kanıyla enjekte edilmiş çılgın görüntüsünü kim unutabilir ? İşlem, trombosit açısından zengin plazma (PRP) tedavisi veya daha yaygın olarak "vampir yüz bakımı" olarak biliniyor. Bir doktor sizden kan alır, ardından enjekte etmeden veya topikal olarak uygulamadan önce PRP'yi çıkarmak için bir santrifüjde döndürür. Kardashian daha sonra çok acı verici olduğunu söyleyerek bu yöntemden pişman oldu.