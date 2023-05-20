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Uzun kuyruklar oluşturdular! Seçimin 2. turu için Almanya'da oy verme işlemi başladı...

20.05.2023 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu için Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları oy vermeye başladı. Almanya'nın pek çok bölgesinde, oy kullanmak isteyen yurt dışındaki seçmenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Almanya, yaklaşık 1,5 milyon seçmenle yurt dışında en çok seçmenin bulunduğu ülke.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy vermeye başladı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDULAR

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda sabahın erken saatlerinde sandıkların açılmasını bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Köln'de seçmenler kurulan 24 sandıkta oylarını kullanmaya başladı. Başkent Berlin'deki ve Essen kentindeki vatandaşlar da, sabahın erken saatlerinde seçim merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

AA-20230520-31186174-31186167-ALMANYADA_TURKIYEDEKI_CUMHURBASKANI_SECIMININ_IKINCI_TURU_ICIN_OYLAMA_BASLADI

Öte yandan Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçimi için Bremen'de de oy kullanmaya başladı.

AA-20230520-31186174-31186173-ALMANYADA_TURKIYEDEKI_CUMHURBASKANI_SECIMININ_IKINCI_TURU_ICIN_OYLAMA_BASLADI

Yaklaşık 1,5 milyon seçmenle yurt dışında en çok seçmenin bulunduğu ülke olan Almanya'daki Türkler, 24 Mayıs'a kadar 08.00 ile 22.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek. Aachen ve Regensburg kentlerinde ise 09.00-18.00 saatleri arasında 21 Mayıs'a kadar oy kullanılabilecek. (AA)

AA-20230520-31186630-31186629-CUMHURBASKANLIGI_SECIMI_2_TURU_ICIN_ALMANYADA_OY_VERME_ISLEMI_BASLADI

İŞTE ALMANYA'DAKİ OY VERME SÜRECİNDEN GÖRÜNTÜLER

İŞTE ALMANYA'DAKİ OY VERME SÜRECİNDEN GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
seçim Almanya

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