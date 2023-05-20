Uzun kuyruklar oluşturdular! Seçimin 2. turu için Almanya'da oy verme işlemi başladı...

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy vermeye başladı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDULAR

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda sabahın erken saatlerinde sandıkların açılmasını bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Köln'de seçmenler kurulan 24 sandıkta oylarını kullanmaya başladı. Başkent Berlin'deki ve Essen kentindeki vatandaşlar da, sabahın erken saatlerinde seçim merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Öte yandan Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçimi için Bremen'de de oy kullanmaya başladı.

Yaklaşık 1,5 milyon seçmenle yurt dışında en çok seçmenin bulunduğu ülke olan Almanya'daki Türkler, 24 Mayıs'a kadar 08.00 ile 22.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek. Aachen ve Regensburg kentlerinde ise 09.00-18.00 saatleri arasında 21 Mayıs'a kadar oy kullanılabilecek. (AA)

İŞTE ALMANYA'DAKİ OY VERME SÜRECİNDEN GÖRÜNTÜLER