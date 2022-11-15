Uzun yaşamın sırrı çözüldü! Bilime göre daha uzun yaşamak için yapmanız gerekenler basit

Hayatımızda uyguladığımız alışkanlıklar hayatımızın uzamasına ve kısalmasına neden olabiliyor. Zararlı alışkanlıklar çeşitli hastalıklara ve tehlikeli durumlara yol açarak ömrümüzün kısalmasına neden olurken uzmanların açıkladığı bazı alışkanlıklar uzun yaşamın sırrı olarak görülüyor.

DAHA UZUN YAŞAMAK İÇİN YAPILACAKLAR

FINDIK YEMEK Bayan Weston şunları söyledi: "Kuru yemişler, iyi yağ, lif ve protein kaynaklarıdır ve bu nedenle, bazı şekerli atıştırmalıkların vereceği şeker hücumunu ve ardından daldırmayı vermeden sizi daha uzun süre tok hissettireceklerdir. "New England Journal of Medicine'de yayınlanan bir araştırma , en çok fındık yiyenlerin herhangi bir hastalıktan, özellikle kanser, kalp hastalığı veya solunum yolu hastalığından ölme riskinin daha düşük olduğunu buldu."

KÖPEK GEZDİRMEK "Pek çok çalışma , bir köpekle zaman geçirmenin faydalarını daha uzun yaşamakla ilişkilendiriyor" dedi. “İster stresi azaltmak, ister temiz havada dışarı çıkıp düzenli günlük yürüyüşler yapmak olsun. Araştırmalar, her gün sadece 30 dakikalık yürümenin kardiyovasküler zindeliği artırabileceğini, kemikleri güçlendirebileceğini ve kas gücünü ve dayanıklılığını artırabileceğini gösteriyor.

KENDİNİ AÇ BIRAKMAMAK Şu uyarıda bulundu: "Kısıtlayıcı diyetler, kas kaybına yol açabilmeleri gibi birçok nedenden dolayı tehlikeli olabilir. "Ayrıca aşırı açlık hissine yol açabilirler, yorgunluk ve uyuşukluğun yanı sıra temel vitamin ve mineral eksikliklerine neden olabilirler. Uzun süre kadınların adetlerinin kesilmesine neden olabilir ve doğurganlığı etkileyebilir. Ayrıca insanların açlıktan ölme/tıkınırcasına yeme döngüsüne girme eğilimi de var ve metabolizmanın yavaşlaması nedeniyle kilo vermek aslında daha zor hale gelebilir.

MEYVE VE SEBZE AĞIRLIKLI BESLENMEK “Çok sayıda meyve, sebze, tahıl, baklagiller ve bitki bazlı proteinler gibi bitki bazlı iyilikten gelen tüm temel besinler açısından zengin, sağlıklı ve dengeli bir diyet yemeye kesinlikle inanıyorum. Bu, düzenli egzersizle birleştiğinde bence sağlıklı ve sürdürülebilir bir kiloya ulaşmanın çok daha sağlıklı bir yolu ve daha uzun ve mutlu yaşamanıza yardımcı oluyor."