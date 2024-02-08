Uzun zamandır gözlerden uzaktı! Suvivor Murat Eken'in son hali 'derbeder olmuşsun' dedirtti

'Çok Güzel Harekerler Bunlar' programıyla yıldızı parlayan oyuncunun, şu sıralar senaryo okuduğu öğrenildi.

Murat Eken bu zamana kadar; Bir Demet Tiyatro, Çok Güzel Hareketler Bunlar, Düşman Kardeşler, Galip Derviş gibi birçok başarılı projede yer aldı.