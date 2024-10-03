Uzun zamandır ortalarda yoktu! Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali ortaya çıktı! 'Hâlâ çok güzel'

İlyas Salman, Şener Şener ve Şevket Altuğ gibi dev isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Şekerpare filmine güzelliğiyle damga vuran Yaprak Özdemiroğlu uzun zamandır ortalarda görünmüyordu. Önceki İçerik Sonraki İçerik

SON HALİ GÜNDEMDE

Yeşilçam'ın cesur kadınlarından biri olarak hafızalarımıza kazınan Yaprak Özdemiroğlu şimdi son haliyle gündem oldu. 61 yaşındaki ünlü ismi görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

YORUM YAĞDI Zaman zaman sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Özdemiroğlu'nun son haline sosyal medyada; 'Hâlâ çok güzel', 'Yıllara meydan okuyor', 'O hâlâ Şekerpare', 'Güzellik geçici derler ama daha da güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun kızı olan Yaprak Özdemiroğlu, bale eğitimi almasına rağmen sinemaya adım attı. Özdemiroğlu, güzelliği ve zarafetiyle Türk sinema tarihinin yakın damgasını vurmayı başardı.

Ünlü isim, Atıf Yılmaz başta olmak üzere birçok usta yönetmen ile çalıştı. Birçok sinemaseverin hafızasında da Şekerpare filminde canlandırdığı karakter ile yer edindi.