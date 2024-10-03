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Uzun zamandır ortalarda yoktu! Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali ortaya çıktı! 'Hâlâ çok güzel'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.10.2024 11:28
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Atıf Yılmaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 1983 yapımı Yeşilçam'ın efsane yapımlarından Şekerpare filmiyle hafızalarımıza kazınan Yaprak Özdemiroğlu uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor. Şimdilerde 61 yaşında olan ünlü ismin son hali ortaya çıktı. Özdemiroğlu'nu görenler çok şaşırdı ve herkes aynı yorumu yaptı.

İlyas Salman, Şener Şener ve Şevket Altuğ gibi dev isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Şekerpare filmine güzelliğiyle damga vuran Yaprak Özdemiroğlu uzun zamandır ortalarda görünmüyordu.

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SON HALİ GÜNDEMDE

Yeşilçam'ın cesur kadınlarından biri olarak hafızalarımıza kazınan Yaprak Özdemiroğlu şimdi son haliyle gündem oldu. 61 yaşındaki ünlü ismi görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Zaman zaman sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Özdemiroğlu'nun son haline sosyal medyada; 'Hâlâ çok güzel', 'Yıllara meydan okuyor', 'O hâlâ Şekerpare', 'Güzellik geçici derler ama daha da güzel' gibi yorumlar yapıldı.
Ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun kızı olan Yaprak Özdemiroğlu, bale eğitimi almasına rağmen sinemaya adım attı. Özdemiroğlu, güzelliği ve zarafetiyle Türk sinema tarihinin yakın damgasını vurmayı başardı.
Ünlü isim, Atıf Yılmaz başta olmak üzere birçok usta yönetmen ile çalıştı. Birçok sinemaseverin hafızasında da Şekerpare filminde canlandırdığı karakter ile yer edindi.
Yaprak Özdemiroğlu, sinemadan uzak kaldığı yıllarda prodüktörlük yaptı. Bu arada Müzisyen İskender Paydaş’la 25 Haziran 1993'te yaptığı ilk evliliği boşanmayla son buldu.
Anahtar Kelimeler:
Yaprak Özdemiroğlu şekerpare yeşilçam
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