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  4. Vahşi cinayet! Her detayı kan dondurdu: Annesinin kafasını kesip balkondan sokağa attı

Vahşi cinayet! Her detayı kan dondurdu: Annesinin kafasını kesip balkondan sokağa attı

25.09.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar’da kan donduran bir cinayet meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen A.S., annesi H.S.’yi bıçakla katletti. Vahşet bununla da son bulmadı. Annesinin kestiği kafasını balkondan sokağa attıktan sonra evi ateşe verdi. Şüpheli olay sonrası gözaltına alınırken evdeki yangın ise söndürüldü. Olay sonrası bir mahalle sakini ise cinayetin her satırı korkunç olan ayrıntılarını anlattı.

Korkunç olay, saat 16.30 sıralarında Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen A.S.'nin annesini vahşice öldürdükten sonra kafasını kesip balkondan sokağa atması kan dondurdu. İşte akıllara durgunluk veren vahşetle ilgili ayrıntılar...

BAĞCILAR'DA DEHŞETE DÜŞÜREN CİNAYETİN DETAYLARI

Vahşi cinayet, saat 16.30 sıralarında Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta yaşandı.
Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen A.S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı.

ANNESİNİN KAFASINI KESİP BALKONDAN SOKAĞA ATTI

ANNESİNİN KAFASINI KESİP BALKONDAN SOKAĞA ATTI
Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan A.S., ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KENDİSİNİ YANAN EVE KİLİTLEDİ

KENDİSİNİ YANAN EVE KİLİTLEDİ
Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi.
Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı.
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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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