Vahşi cinayet! Her detayı kan dondurdu: Annesinin kafasını kesip balkondan sokağa attı

Korkunç olay, saat 16.30 sıralarında Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen A.S.'nin annesini vahşice öldürdükten sonra kafasını kesip balkondan sokağa atması kan dondurdu. İşte akıllara durgunluk veren vahşetle ilgili ayrıntılar...

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen A.S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı.