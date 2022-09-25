Vahşi cinayet! Her detayı kan dondurdu: Annesinin kafasını kesip balkondan sokağa attı

Korkunç olay, saat 16.30 sıralarında Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen A.S.'nin annesini vahşice öldürdükten sonra kafasını kesip balkondan sokağa atması kan dondurdu. İşte akıllara durgunluk veren vahşetle ilgili ayrıntılar...
BAĞCILAR'DA DEHŞETE DÜŞÜREN CİNAYETİN DETAYLARI
Vahşi cinayet, saat 16.30 sıralarında Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta yaşandı.
Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen A.S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı.
ANNESİNİN KAFASINI KESİP BALKONDAN SOKAĞA ATTI
Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan A.S., ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KENDİSİNİ YANAN EVE KİLİTLEDİ
Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi.
Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı.
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