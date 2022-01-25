Vaka sayıları zirveyi gördü! Uzmanlardan kritik uyarı

Tüm dünyada 343 milyon kişiyi hasta eden ve 5,57 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını ile ilgili önemli adımlar atılsa da Omicron varyantının yaygınlaşması toplumsal hayatı ve günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. Önce Afrika’da tanı koyulan ve tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılan Omicron varyantı, Türkiye’de de artık yeni vakaların yarısından fazlasının nedeni haline geldi. Bu varyanta karşı, genel kabul görmüş; maske, sosyal mesafe ve aşı salgından korunmanın temel önlemleri arasında. Kişilerin sosyal mesafe kurallarını ihmal etmesine neden olan; yeni yıl, bayram ve ara tatil gibi dönemler ise salgının seyrini olumsuz etkilememek için özel bir dikkat gerektiriyor.

SAĞLIKLI BİR İKİNCİ DÖNEM İÇİN...

Günlük pozitif vaka sayılarının 70 bin dolaylarında seyrettiği kritik geçiş döneminde ara tatile giren ailelere önemli sorumluluklar düşüyor. 21 Ocak Cuma günü karnelerine kavuşan öğrenciler ve aileleri ara tatilde temel önlemlere uymaya devam ederek, tatil planlamalarını bilinçli yaparlarsa; ikinci dönemde okullarda vaka sayılarını mevcut seviyenin altına indirmek mümkün görünüyor. Eğitimciler ve sağlık uzmanları ikinci döneme sağlıklı başlayabilmek için dikkat edilmesi gerekenleri ailelere bir kez daha hatırlatıyor.