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Vaka sayıları zirveyi gördü! Uzmanlardan kritik uyarı

25.01.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve yüzmilyonlarca kişiyi hasta eden ve etmeye devam eden koronavirüs salgını, virüsün sürekli değişerek yaygınlaşmaya devam ediyor. Omicron varyantının süper hızlı bulaşıcı olması toplumsal hayatı etkilemeye devam ediyor. Şu sıralar yarı yıl tatilinde olan çocuklar hakkında uzmanlardan önemli uyarılar peş peşe geldi.

Tüm dünyada 343 milyon kişiyi hasta eden ve 5,57 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını ile ilgili önemli adımlar atılsa da Omicron varyantının yaygınlaşması toplumsal hayatı ve günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. Önce Afrika’da tanı koyulan ve tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılan Omicron varyantı, Türkiye’de de artık yeni vakaların yarısından fazlasının nedeni haline geldi. Bu varyanta karşı, genel kabul görmüş; maske, sosyal mesafe ve aşı salgından korunmanın temel önlemleri arasında. Kişilerin sosyal mesafe kurallarını ihmal etmesine neden olan; yeni yıl, bayram ve ara tatil gibi dönemler ise salgının seyrini olumsuz etkilememek için özel bir dikkat gerektiriyor.

SAĞLIKLI BİR İKİNCİ DÖNEM İÇİN...

Günlük pozitif vaka sayılarının 70 bin dolaylarında seyrettiği kritik geçiş döneminde ara tatile giren ailelere önemli sorumluluklar düşüyor. 21 Ocak Cuma günü karnelerine kavuşan öğrenciler ve aileleri ara tatilde temel önlemlere uymaya devam ederek, tatil planlamalarını bilinçli yaparlarsa; ikinci dönemde okullarda vaka sayılarını mevcut seviyenin altına indirmek mümkün görünüyor. Eğitimciler ve sağlık uzmanları ikinci döneme sağlıklı başlayabilmek için dikkat edilmesi gerekenleri ailelere bir kez daha hatırlatıyor.

UZMANLARDAN ÇOK ÖNEMLİ UYARI

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Prof. Dr. Lerzan Özkale, yeniden yüz yüze eğitime geçmenin gerek öğrenciler gerekse eğitimciler için ciddi bir uyum sürecini beraberinde getirdiğini belirtti. Prof. Dr. Özkale; öğrencilerin hangi yaştan olurlarsa olsunlar, yeniden sınıf ortamında, akranları ve öğretmenleri ile aynı fiziksel öğrenme ortamını paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını ve çok önemli kazanımlar elde ettiklerine değindi.
Prof. Dr. Özkale: “Her yaştan öğrencilerimiz birinci dönemde hem yüz yüze eğitime yeniden uyum sağlamak, hem de artan Covid vakaları nedeniyle önlemlere dikkat etmek için üstün bir gayret gösterdiler. Aileleri de onların bu çabasını destekledi. Pandeminin en başında okullarımız için detaylı bir yol haritası çıkardık ve buradaki adımları ilk günden itibaren titizlikle uyguladık.
Sonbaharda, okul yılı başında uzman akademisyenlerin desteğiyle tüm velilerimizi önlemler konusunda yeniden bilgilendirdik, onların aklına takılan soruları detaylı olarak yanıtladık. Yıl boyunca ailelerin ve öğrencilerin önlemleri uygulama konusundaki titizliklerini görmek hepimizi sevindirdi. Bu sayede kesintisiz ve verimli bir öğrenme ortamı sağlamayı başardık. Her birine eğitimciler olarak teşekkür borçluyuz.

“Bilinçli aileler salgının seyrini değiştirebilir”

“Bilinçli aileler salgının seyrini değiştirebilir”
Öğrenciler bu zorlu dönemin ardından güzel bir tatil geçirmeyi hak ettiler. Biz de ailelere ara tatil döneminde bilinçli bir planlama yaparak, toplumda salgının seyrini değiştirebilecek güce sahip olduklarını hatırlatmak istedik. Onlara önerimiz ara tatilin özellikle ikinci haftasında toplu buluşmalardan, sosyal mesafe kurallarını zorlayacak etkinliklerden kaçınmaları. İkinci haftayı mümkün olduğu kadar doğa ile baş başa, kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeleri. Bu şekilde çocuklarımız iki yıl boyunca yaşadıkları korku ve kaygıları daha kısa sürede üstlerinden atabilecek, fiziksel sağlıklarını koruma konusunda önemli bir adım atmış olacaklar.”

Bilinçli ve sağlıklı bir ara tatil planlaması için:

Bilinçli ve sağlıklı bir ara tatil planlaması için:
Toplu buluşmaları, doktor kontrollerini ve seyahatleri mümkünse ara tatilin ilk haftasında gerçekleştirin Ara tatil boyunca önceliği açık hava etkinliklerine verin Öğrencilerin sağlıklı beslenmesine dikkat edin, abur cubur yerine taze gıdaları tercih edin Uyku düzenini çok fazla değiştirmeyin
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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