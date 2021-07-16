Valve Steam Deck ne kadar? İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri…

Oyun severlerin uzun zamandır beklediği haber paylaşıldı... Valve Steam Deck nihayet tanıtıldı. SteamOS işletim sistemi kullanılan Valve Steam Deck, 7’’ 1280x800 piksel dokunmatik ekrana sahip olarak tasarlandı.

İşte Valve Steam Deck fiyatı ve özellikleri...

Bir başka deyişle cihazın temelinde Linux bulunuyor. AMD RDNA 2 ve AMD Zen 2 GPU grafik birimi ile gelen Steam Deck, 16 GB LPDDR5 RAM'e ev sahipliği yapıyor.

3 farklı versiyon olarak tasarlanan cihazın fiyatı da lansmanla netlik kazandı. Steam Deck'in ABD fiyatı 399 dolar, 529 dolar ve 649 dolar olarak açıklandı.

399 dolarlık versiyonda 64 GB eMMC depolama karşımıza çıkarken, 649 dolarlık versiyonda 512 GB NVNMe SSD ve 529 dolarlık versiyonda ise 256 GB NVNMe SSD depolama yer alıyor.

Yerleşik ivmeölçer ile hareketli kontrol altyapısı sunan şirket, bunların dışında kullanıcılarına microSD üzerinden artırılabilir hafıza imkanı da veriyor.