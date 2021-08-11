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Van'da deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 11 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi

11.08.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Van'da yaşayan vatandaşlar bölgelerinde bir deprem gerçekleşip gerçekleşmediğini sorguluyor. Van'ın Özpınar-Başkale bölgesinde sabah saatlerine doğru bir sallantı meydana geldi. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde deprem olup olmadığını ve nerede kaç şiddetinde olduğunu merak ediliyor. Peki Van'da deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 11 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Vatandaşlar Türkiye'nin farklı bölgelerinde deprem olup olmadığını merak ediyor. Özellikle Van'da ve Ege ile Akdeniz bölgesinde hissedilen sallantılar sonrası meydana gelen son depremler de merak konusu oldu. Peki Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte son depremler...

DEPREM Mİ OLDU?

11 Ağustos tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde deprem olup olmadığı merak ediliyor. "Deprem mi oldu?" sorusu özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde sıklıkla sorgulanıyor.
Bugün AFAD'ın verilerine göre saat 08:55:46'da Ege Denizi, Datça (Muğla)'da 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı zamanda yine Ege Denizi Datça (Muğla)'da saat 05:25:41'de 2.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Kuşadasi Körfezi, (Aydın) saat 02:22:32'de 1.5 ile sallandı.

İŞTE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...

İŞTE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...

KANDİLLİ SON DERPEMLER LİSTESİ...

KANDİLLİ SON DERPEMLER LİSTESİ...
Kandilli'ye göre ise saat 08:55:44'te Oniki Adalar Akdeniz'de 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07:11:59'da ise Yalı, Bodrum (Muğla)'da 1.8 şiddetinde bir deprem ve sabaha karşı 05:22:52'de Özpınar, Başkale (Van) 3.4 şiddetinde bir deprem gerçekleşti.
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deprem kandilli rasathanesi Van

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