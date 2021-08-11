Van'da deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 11 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Vatandaşlar Türkiye'nin farklı bölgelerinde deprem olup olmadığını merak ediyor. Özellikle Van'da ve Ege ile Akdeniz bölgesinde hissedilen sallantılar sonrası meydana gelen son depremler de merak konusu oldu. Peki Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte son depremler...

DEPREM Mİ OLDU?

11 Ağustos tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde deprem olup olmadığı merak ediliyor. "Deprem mi oldu?" sorusu özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde sıklıkla sorgulanıyor.

Bugün AFAD'ın verilerine göre saat 08:55:46'da Ege Denizi, Datça (Muğla)'da 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı zamanda yine Ege Denizi Datça (Muğla)'da saat 05:25:41'de 2.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Kuşadasi Körfezi, (Aydın) saat 02:22:32'de 1.5 ile sallandı.

İŞTE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...