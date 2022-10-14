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  4. Van'da heyecanlandıran keşif! Genişliği 4, yüksekliği 6 metre

Van'da heyecanlandıran keşif! Genişliği 4, yüksekliği 6 metre

14.10.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Erciş ilçesindeki yaklaşık 270 hektar alanda bulunan ızgara planlı antik kent kalıntısından heyecanlandıran bir haber geldi. Toplu konut anlayışının Doğu Anadolu'daki ilk örneklerinden biri olduğu değerlendirilen kalıntıda 4 metre 25 santimetre genişliğinde ve 6 metre yüksekliğinde kale duvarı ortaya çıkarıldı. Duvarın depremden korunmak için kırlangıç sistemiyle örülerek güçlendirildiği belirlendi. Antik kentte daha önce de bölgenin tarihine ışık tutacak önemli buluntular elde edilmişti.

4 metre 25 santimetre genişliğinde ve 6 metre yüksekliğinde... Van'ın Erciş ilçesinde yaklaşık 270 hektar alanda bulunan ızgara planlı antik kent kalıntısında önemli bir buluntuya rastlandı. Kalıntıda 4 metre 25 santimetre genişliğinde ve 6 metre yüksekliğinde kale duvarı ortaya çıkarıldı. İşte detaylar!

VAN'DA GENİŞLİĞİ 4, YÜKSEKLİĞİ 6 METRE OLAN SUR

Yukarı Işıklı Mahallesi'ndeki Zernaki Tepe'de, yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğa ve 1,5 kilometre genişliğe sahip alanda Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.
Van Müze Müdürlüğünün başkanlığında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'nun danışmanlığında yürütülen kazılara, Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi de destek veriyor.

DEPREMDEN KORUNMAK İÇİN KIRLANGIÇ SİSTEMİ

DEPREMDEN KORUNMAK İÇİN KIRLANGIÇ SİSTEMİ
Daha önce bölgenin tarihine ışık tutacak önemli buluntuların elde edildiği antik kentte, depremden korunmak için kırlangıç sistemiyle örülerek güçlendirildiği belirlenen 3,5 kilometre uzunluğunda, 4 metre 25 santimetre genişliğinde ve 6 metre yüksekliğinde sur ortaya çıkarıldı.
İçten ve dıştan kesme taşlarla kaplanan, içi moloz taşlarla doldurulan duvarların üzerinin de kerpiçlerle yükseltildiği tespit edildi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Doğu Anadolu Bölgesi'nde toplu konut anlayışının ilk örneklerinden Zernaki Tepe'deki antik kentte geçen yıl kazı çalışmalarının başlatıldığını anımsattı.
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Anahtar Kelimeler:
Van
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