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Van’da 19 kişi tutuklandı

24.10.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 19 kişi tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 19 kişi tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 17-23 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, toplam 28 yıl hapis cezası bulunan 29 şahıs yakalanmış, 17 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 1 adet otomobil ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçuna karışan 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 3 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 26 adet fişek, 1 adet bıçak ve 1 adet balta ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 3 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet tabanca ve 15 adet fişek ele geçirilmiştir” denildi.

Van’da 19 kişi tutuklandı

Van’da 19 kişi tutuklandı

Van’da 19 kişi tutuklandı

Van’da 19 kişi tutuklandı

Van’da 19 kişi tutuklandı

Van’da 19 kişi tutuklandı

Van’da 19 kişi tutuklandı

Van’da 19 kişi tutuklandı

Van’da 19 kişi tutuklandı
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Van

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