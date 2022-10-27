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Van’da “Hasta Hakları Haftası” etkinliği

27.10.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Servinde tedavi gören çocuklar ve aileleri için “Hasta Hakları Haftası” dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Van Eğitim ve Araştırmaya Hastanesi Başhekimliğince organize edilen etkinlikte konuşan Hastane Başhekimi Doç.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Servinde tedavi gören çocuklar ve aileleri için “Hasta Hakları Haftası” dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Van Eğitim ve Araştırmaya Hastanesi Başhekimliğince organize edilen etkinlikte konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastanelerinde tedavileri devam eden tüm hastalar için her geçen gün hizmet kalitesini daha da geliştirdiklerini söyledi. Hastalara sağlık hizmeti sunmanın mutluluğu içinde olduklarını belirten Sarıkaya, “Hastane yönetimi olarak sizlerin arzu ve istekleri bizim için her zaman önceliklidir” dedi.
Hastane yönetimi ve hastalarla birlikte pasta da kesen Başhekim Sarıkaya, çocukların söylediği şarkılara eşlik ettikten sonra onlara kırtasiye malzemesi hediye etti.

Van’da “Hasta Hakları Haftası” etkinliği

Van’da “Hasta Hakları Haftası” etkinliği

Van’da “Hasta Hakları Haftası” etkinliği

Van’da “Hasta Hakları Haftası” etkinliği

Van’da “Hasta Hakları Haftası” etkinliği

Van’da “Hasta Hakları Haftası” etkinliği

Van’da “Hasta Hakları Haftası” etkinliği

Van’da “Hasta Hakları Haftası” etkinliği

Van’da “Hasta Hakları Haftası” etkinliği

Van’da “Hasta Hakları Haftası” etkinliği

Van’da “Hasta Hakları Haftası” etkinliği
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Van

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