HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Varlığı çok az kişi tarafından biliniyor! Trabzon'da füzelerin saklandığı üs için yeni proje

Varlığı çok az kişi tarafından biliniyor! Trabzon'da füzelerin saklandığı üs için yeni proje

16.09.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Maçka ilçesinde varlığı bugüne kadar çok az kişi tarafından bilinen ve 2010 yılında Türk askerlerinin de tesisi terk etmesi ile atıl duruma düşen NATO üssü turizme kazandırılacak. Zamanında füzelerin ve mühimmatların saklandığı hangarlar için ise özel bir proje hazırlandı.

Trabzon'un Boztepe mevkiinde bulunan Amerikan askerlerinin kullandığı NATO üssü ile birlikte Maçka ilçesi Ortaköy mahallesinde 1980'li yıllarda Rus tehdidine karşı yapıldığı belirtilen NATO üssü turizm merkezi haline getirilecek. Bir süre mühimmat deposu olarak kullanıldıktan sonra 2010 yılında tamamen boşaltılan NATO üssünün turizmde yeni bir destinasyon olması için Maçka Belediyesi tarafından proje hazırlandı.

"HANGARLAR DIŞARIDAN GÖRÜLMEYECEK ŞEKİLDE İNŞA EDİLDİ"

Askeri yatakhanelerin, futbol sahasının, eğitim alanlarının ve 8 tane ses izolasyonu yapılmış hangarların bulunduğu eski NATO üssü için hazırlanan özel proje için yatırımcının da bulunduğunu belirten Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, 11 önce eski NATO üssünün terk edildiğini dile getirerek, hangarların dışarıdan görülmeyecek şekilde inşa edildiğini söyledi.
Askeri yatakhanelerin, futbol sahasının, eğitim alanlarının ve 8 tane ses izolasyonu yapılmış hangarların bulunduğu eski NATO üssü için hazırlanan özel proje için yatırımcının da bulunduğunu belirten Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, 11 önce eski NATO üssünün terk edildiğini dile getirerek, hangarların dışarıdan görülmeyecek şekilde inşa edildiğini söyledi.
Atıl durumda kalan tesisin belediyeyi kazandırılmasını istediklerini kaydeden Başkan Koçhan, şunları söyledi:
“Burası Trabzon’da NATO üssünün kurulmasıyla oluşturulan bir alan. 1980’li yıllarda yapımına başlanmış 1985 yılında sonlanmış bir bölge. Trabzon’daki NATO üssünün mühimmatlarının, büyük füzelerin olduğu özel bir şekilde ses, ısı ve bombaya dayanıklı olarak yapılmış bir yer. Yaklaşık 47 bin metrekare bir arazi.
Bu arazinin içinde 8 tane hangar var. Bu hangarların içine tırlar girebiliyor. Füzeleri yükleme, çıkarma açısından önemli. Bir futbol sahası ve eğitim alanı ile askeri yemekhanenin bulunduğu alanlar yer alıyor. Bu alan 2010 yılında NATO üssünün Trabzon’dan kalkmasıyla beraber terk edildi. O günden beri kullanılmıyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Kızını bırakıp Türkiye'den gidiyor! Bomba düğün açıklaması

Kızını bırakıp Türkiye'den gidiyor! Bomba düğün açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Akşener'den cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Akşener'den cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

DSÖ'den sevindiren haber! Koronavirüs vakalarında düşüş

DSÖ'den sevindiren haber! Koronavirüs vakalarında düşüş

Yürek yakan haberleri İl Sağlık Müdürü verdi

Yürek yakan haberleri İl Sağlık Müdürü verdi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tosuncuk'tan 4 sayfalık yazılı savunma

Tosuncuk'tan 4 sayfalık yazılı savunma

İnsaflı hırsız! Önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı

İnsaflı hırsız! Önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı

Çocuklar arasında yayılıyor! "Salgın olabilir" diyerek uyardı

Çocuklar arasında yayılıyor! "Salgın olabilir" diyerek uyardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.